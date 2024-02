Zgodovina je velika učiteljica, a narodi so slabi učenci

13.2.2024 | 14:00

Franc Margon je prejel naziv častni krajan krajevne skupnosti Senovo. Na praznični slovesnosti je bil slavnostni govornik.

Prejemniki priznanj

Na prireditvi so znaten del kulturnega programa izvedli najmlajši krajani pod vodstvom šolskih mentorjev. (Foto: M. L.)

Senovo - Na Senovem so 9. februarja v Domu XIV. divizije slovesno zaznamovali praznik krajevne skupnosti in slovenski kulturni praznik. S krajevnim praznikom se spominjajo napada XIV. divizije v noči z 9. na 10. februar 1944, ko je ta partizanska enota z napadom onesposobila rudnik na Senovem, da ga niso mogle uporabljati okupacijske sile.

Na slovesnosti so podelili Francu Margonu naziv častni krajan krajevne skupnosti Senovo za vsestransko življenjsko delo ter velik prispevek na področju ljubiteljskega gledališča in gasilstva.

Poleg najvišjega naziva so podelili še več priznanj. Tako je priznanje z velikimi znakom Krajevne skupnosti prejel Boris Jevšnik, priznanje z znakom Krajevne skupnosti Senovo so prejeli Jože Požun, Renata Križnik in Peter Bunetić, priznanja krajevne skupnosti Senovo pa Helena Fakin, Andrej Krajnc, Jože Kranjc in Andreja Zagorc.

Jubilejna priznanja so dobili Osnovna šola XIV. divizije Senovo in Gledališka skupina DKD Svoboda Senovo, Turistično društvo Senovo in Društvo za šport, turizem in kulturo Kamenček.

Franc (Branko) Margon je bil slavnostni govornik. Kot je dejal, ob izboru dneva za slovenski kulturni praznik po datumu Prešernove smrti ostaja grenak priokus, da praznujemo dan, ko smo se Prešerna znebili.

Kot je poudaril, Slovencem zgodovina ni bila naklonjena. Potem ko se je med Slovenci izoblikoval občutek naroda, so se temu mnogi upirali. Po njegovih besedah je zgodovina velika učiteljica, a narodi so slabi učenci.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Senovo David Vižintin je v nagovoru dejal, da so dali priložnost za nastop na prireditvi najmlajšim, da pokažejo, kako vidijo svoj kraj in skupnost, Zbrane je nagovoril tudi podžupan Mestne občine Krško Janez Olovec.

Na prireditvi, ki jo je povezovala je povezovala Svjetlana Mišković, so nastopili učenci Osnovne šole XIV. divizije Senovo in otroci iz krajevnega vrtca, Pihalni orkester DKD Svoboda Senovo in Mešani pevski zbor Društva upokojencev Senovo. Obiskovalci so si lahko ogledali v avli doma razstavo 80 let pohoda XIV. divizije na Štajersko, 45 let Doma XIV. divizije Senovo in osnovnošolsko likovno razstavo. Že pred prireditvijo so si lahko ogledali pod vodstvom Antona Petroviča geološko zbirko in premogovniški rov v osnovni šoli.

Po uradnem delu so se obiskovalci zadržali v avli doma, kjer so jih pogostili članice Aktiva podeželskih žena Sveti Anton in člani Društva malih vinogradnikov Kališovec.

M. L.

