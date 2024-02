Od pomladi narodov do plebiscita

13.2.2024 | 09:50

Andrej Črnič, knjižničar Knjižnice Črnomelj: Razstava je pregledna in poučna (Foto: M.G.)

Črnomelj - Del programskih vsebin v Letu domovine 2024, ki ga je razglasila Občina Črnomelj, pripravlja tudi Knjižnica Črnomelj. Po predstavitvi publikacije Bela krajina za radovedneže in ljubitelje, ki sta jo uredila Tanja Petrović in Andrej Črnič, so v avli knjižnice odprli gostujočo razstavo Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK) z naslovom »Sanje imajo to čudno lastnost, da se v časih uresničijo«. Na ogled je bila sicer v spletni različici, v korona času, postavljena ob trideseti obletnici plebiscita za neodvisno Slovenijo, od takrat pa je prvič gostovala v poslopju Državnega zbora in le v nekaterih slovenskih krajih in v tujini, prvič pa na Dolenjskem in v Beli krajini.

Razstava s podnaslovom Pregled slovenske osamosvojitvene misli se sprehodi skozi nekaj manj kot 150 let naše zgodovine. Vodi nas od prve jasno izražene ideje o združitvi Slovencev v pomladi narodov leta 1848, preko prvič jasno zapisane misli o samostojni Sloveniji leta 1941 in razvoja osamosvojitvene misli, vse do osemdesetih let prejšnjega , ko je misel na samostojnost dobila krila tudi v matični domovini. Vodila je v sosledje dogodkov, ki so nas pred natanko tridesetimi leti, 23. decembra 1990, pripeljali do plebiscita za neodvisno Slovenijo. Tam smo z veliko večino potrdili veljavnost slovenskim tisočletni slovenskim tisočletnim sanjam. Pol leta kasneje, 25. junija 1991, se je rodila samostojna in neodvisna Slovenija.

M. Glavonjić