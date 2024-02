V rdečih številkah - Kaj se dogaja v Zavodu Novo mesto?

12.2.2024 | 13:40

Aleš Makovac

Novo mesto - Kaj se skriva za govoricami o slabem finančnem stanju Zavoda Novo mesto, milijonskih izgubah in odhajanjem zaposlenih? Ta in še več vprašanj v povezavi z delovanjem zavoda, predvsem na področju kulture, so bila ena izmed tem zadnje točke dnevnega reda zadnje seje novomeškega občinskega sveta, točke vprašanja in pobude svetnikov.

Zavod Novo mesto je tudi lansko poslovno leto sklenil z izgubo, ki tokrat znaša 653 tisoč evrov – Prihodkov zaradi bazena za polovico več – Zavod zapuščajo zaradi boljših služb ali upokojitev, nekateri zaradi sprememb

I. V.