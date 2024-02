Odbojkarji do nove zmage: Krka še tretjič v treh tednih ugnala SIP Šempeter

11.2.2024 | 11:00

Novo mesto - Včeraj sta se v Novem mestu še drugič v štirih dneh pomerili ekipi Krke in SIP Šempetra. Zmaga je ostala doma, Krka je za novo zmago potrebovala štiri nize. Pri domačih je bil najbolj razpoložen Kosmina, zbral je 22 točk, po 12 sta jih dodala še Jarvis in Pulko. Za goste je Pokeršnik zbral 10 točk. Novomeščani so zbrali 12 blokov.

Sportklub prva odbojkarska liga, zelena skupina, 6. krog

Krka - SIP Šempeter 3:1 (-19, 17, 13, 14)

Novo mesto, 10. februar 2024. Sodnika: Adrovič, Jovanovič. Obiskovalcev: 90.

Krka: Jarvis 14, Medved, Erpič G. 2, Kocjančič, Kosmina 22, Bregar 4, Verdinek (L), Kožar, Pulko 12, Erpič U. 3, Lindič 9, Mejal 2, Laknar (L). Trener: Jernej Rojc.

SIP Šempeter: Ibrišimovič 2, Pokeršnik 10, Cestnik 8, Sternad N., Muhovic 1, Markovič 1, Majer (L), Špes Podbregar J. 6, Ramšak 1, Hribernik (L), Hirci 6, Špes Podbregar F. 2, Bukovnik, Sternad D. Trener: Račnik Gregor.

Tekmo so precej bolje odprli gostujoči odbojkarji. Novomeščani so si v uvodu prvega niza privoščili preveč neizsiljenih napak, z neučinkovitim servisom pa so gostom dovolili, da se razigrajo v napadu. Šempetrani so to izkoristili in povedli sprva s 6:11, nato še z 12:17. Domači trener je bil primoran poseči tudi po menjavah, nakar so njegovi varovanci le zaigrali nekoliko bolje. Nekaj uspešnih napadov, as Lindiča ter točka Pulka so Krko približali na vsega točko zaostanka. Veselje domačih ljubiteljev odbojke ni trajalo dolgo, saj so gosti na čelu s kapetanom Pokeršnikom v zaključku niza prevzeli vajeti v svoje roke. Prav Pokeršnik je gostom priigral zaključno žogo, po napaki domačih pa so izkoristili kar prvo za končnih 19:25.

V drugem nizu so se domači le predramili in dvignili raven igre v vseh elementih. Uspešnemu bloku Kosmine je Grega Erpič pristavil še as in Krka je pobegnila na 16:10. Novomeščani so še naprej vršili pritisk. Za nov as je poskrbel Pulko, zatem pa je Lindič z blokom ujel napadalni poizkus gostov za visokih 20:13, in že je bilo jasno, da bo izid v nizih poravnan na ena. Končnih 25:17 je z izvrstnim blokom postavil Jarvis.

Dobro energijo s konca drugega niza so Novomeščani prenesli tudi v tretjega, in ga silovito odprli s 6:1. Gostujoči trener je vzel odmor, ki pa ni prinesel posebnega učinka. Krkaši so bili za razred boljši v vseh elementih, njihova prednost pa je le rasla. Mejal je dobro razigraval svoje napadalce, ti pa so bili učinkoviti z vseh strani, kar je rezultiralo v zanesljivo dobljenem nizu. Krka je namreč gostom dopustila vsega 13 točk.

Četrti niz ni bil prav nič drugačen. Krka je z odličnimi začetnimi udarci onesposobila gostujoči napad, sama pa nadaljevala z zanesljivim sprejemom in učinkovitim napadom, kjer so svoj delež prispevali prav vsi igralci. Niz in s tem tekmo je z lepo napadalno akcijo odločil Kosmina (25:14).

Martin Kosmina, Krka: "Rekel bi, da smo začeli ležerno. Pet, šest napadov, ki bi jih morali zaključiti, nismo uspeli realizirati in to se je seveda poznali v igri. Goste smo lovili ves čas, ko pa smo prišli blizu, smo znova naredili dve tri napake in vse je šlo v nič. Preostale tri nize pa bi rekel, da smo suvereno odservirali in takoj se je poznala igra v bloku in obrambi, kar je zadostilo za novo zmago.

Danijel Pokeršnik, SIP Šempeter: "V Novo mesto nismo prišli z belo zastavo. Pokazali smo, da znamo igrati. Škoda, da nismo uspeli tako nadaljevati in dobiti še kakšen niz. Krka je potem uspela dosegati točke v nizu, po tri štiri zaporedoma, njihovi serverji so dobili občutek in posledično nam je bilo težko na sprejemu. Posledično se nam je ustavilo tudi v napadu in Krka je prišla do zaslužene zmage.

Krka bo prihodnjo soboto ob 19. uri doma gostila Črnuče.

- zelena skupina, 6. krog:

Krka - SIP Šempeter 3:1 (-19, 17, 13, 14)

Črnuče - Šoštanj Topolšica 1:3 (18, -23, -18, -22)

Alpacem Kanal - Špan Brezovica 3:0 (22, 18, 22)

- lestvica:

1. Krka 6 6 0 18:5 24

2. Alpacem Kanal 6 5 1 16:3 24

3. Šoštanj Topolšica 6 3 3 11:12 17

4. Špan Brezovica 6 1 5 6:16 10

5. SIP Šempeter 6 2 4 9:13 9

6. Črnuče 6 1 5 5:16 3

S. V.

Foto: MOK Krka

