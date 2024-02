Visok poraz v Zagrebu

11.2.2024 | 10:00

Foto: Liga ABA

Zagreb - Košarkarji Krke so v 20. krogu lige Aba izgubili s Cibono s 63:91 (20:20, 33:47, 52:69).

* Dvorana Dražen Petrović, gledalcev 400, sodniki: D. Javor (Slovenija), Radojković, Terlević (oba Hrvaška).

* Cibona: Vuković 19 (5:6), Radovčić 8 (1:2), Mustapić 7 (2:2), Proleta 8, Majcunić 5, Aranitović 18 (5:6), Buljan 9, Bundović 4 (2:2).

* Krka: Planinić 4 (2:2), Stergar 2, Cerkvenik 7 (0:1), Cousins 4, Špan 14 (0:1), Škedelj 7, Radovanović 12 (1:2), Macura 13 (3:5).

* Prosti meti: Cibona 17:20, Krka 6:11.

* Met za tri točke: Cibona 10:23 (Vuković 2, Proleta 2, Buljan 2, Radovčić, Mustapić, Majcunić, Aranitović), Krka 7:24 (Radovanović 3, Špan 2, Škedelj, Cerkvenik).

* Osebne napake: Cibona 18, Krka 18.

* Pet osebnih: /.

Po porazu Krke proti Ciboni je več ali manj jasno, da bosta v zadnjih šestih krogih lige Aba o obstanku odločala le dva kluba - novomeški in Mornar iz Bara. Oba imata štiri zmage (Črnogorci bodo v nedeljo gostovali pri Megi), minimalno prednost pa ima Krka, saj ima boljše medsebojno razmerje.

Za Krko je bil to šestnajsti poraz v sezoni oziroma šesti na zadnjih sedmih tekmah. V tem času je premagala le Mornar. Cibona, ki je slavila že v Novem mestu, ji je ušla na tri zmage, pri šestih pa je ostal FMP, ki je danes klonil v Stožicah proti Cedeviti Olimpiji.

Zasedba trenerja Gašperja Okorna sinoči ni bila zrela za zmago. V prvem polčasu je ravnotežje držala do 15. minute oz. rezultata 29:29, nato na odmor odšla s 14 točkami zaostanka, v nadaljevanju pa se je približala na 50:46, nakar so domači naredili delni rezultat 19:6 in rešili vprašanje zmagovalca.

Krka bo naslednji teden igrala na zaključnem turnirju pokala Spar na Kodeljevem - v polfinalu 15. februarja jo čaka Rogaška, v nadaljevanju lige Aba pa se bo srečala doma z Mego, Splitom in Cedevito Olimpijo ter gostovala pri Crveni zvezdi, Igokei ter Borcu.

Izjavi po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke: »Nimam veliko za povedati. V prvih 15 minutah smo bili videti še nekako. Nato je iz nič, iz naših neumnosti, napak, neodgovornosti, Cibona prišla do prednosti, ki je bila ob polčasu že velika. Začetek tretje četrtine je nekaj nakazoval, a smo nato pa v pičlih dveh minutah spet dovolili nasprotniku, da se vrne na dvomestno prednost in celo na večjo, kot je bila ob polčasu. Vemo, kje smo, in tako nam bo zelo težko. Želimo si, a kot kaže ne moremo in ne znamo. Po zmagi z Mornarjem smo v črni luknji. Upam, da bo ta premor, ki je pred nami, kaj spremenil in da bomo v tem dvoboju z Mornarjem na koncu izšli kot zmagovalci. Ciboni čestitam za zasluženo zmagi in ji želim vse najboljše v nadaljevanju. Upam, da bodo tudi zunaj parketa prišli na raven, ki si jo zaslužijo.«

Dino Repeša, trener Cibone: »Fantom bi rad čestital za zasluženo zmago, mislim, da smo razen začetka, imeli tekmo pod kontrolo. Na žalost je Radovčić, tako kot v Baru, spet zašel v težave z osebnimi napakami, tako da smo ga morali čuvati in je naša igra nekoliko padla. Vseeno je bil v nadaljevanju drugega polčasa pretok žoge zelo dober, kljub temu, da smo zgrešili nekaj odprtih metov. Na koncu 91 točk, res sem lahko zadovoljen z igro v napadu, želje in volje je bilo veliko. To zmago bi posvetil našim navijačem, ki so bili danes zelo glasni in so nam tako pomagali do zmage."

STA; M. K.