FOTO: Ob 80-letnici prihoda XIV. divizije na Senovo peš preko Bohorja

9.2.2024 | 13:00

Letos mineva 80 let od prihoda legendarne XIV. divizije, ki ga krajani in krajanke KS Senovo obeležijo s pohodom in ostalimi prireditvami. Na Sedlarjevem je XIV. divizija v noči iz 6. na 7. februar vstopila na Štajersko, v noči z 9. na 10. februar leta 1944 pa je napadla nemško postojanko na Senovem.

Zjutraj so se pohodniki zbrali pri spominskem obeležju XIV. divizije na Senovem, kjer so jih pozdravili organizatorji pohoda, predsednik Krajevne skupnosti Senovo David Vižintin, predsednik Turističnega društva Senovo Anton Petrovič in Boštjan Golob, predsednik Krajevnega odbora Združenja borcev za vrednote NOB Senovo.

Skoraj 40 pohodnikov in pohodnic se je najprej zapeljalo do spomenika na Sedlarjevem, nato še do izhodiščne točke v Lesičnem. Okoli 15 kilometrov so prehodili v dobrih petih urah, pot XlV. divizije jih je vodila preko Bohorja do Senovega. To je bil že šesti pohod po tej poti, prvega so izvedli predstavniki posebnih enot Teritorialne obrambe Senovo leta 1983.

B. C.

