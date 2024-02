S kulturo iz preteklosti v prihodnost

9.2.2024 | 10:00

Dolenjske Toplice - Topliško proslavo na predvečer Prešernovega dne je organiziral KUD Dolenjske Toplice skupaj z Občino Dolenjske Toplice. Slavnostni govornik je bil župan Občine Dolenjske Toplice Franc Vovk.

Ta dogodek že več let naslavljajo s tematiko S kulturo iz preteklosti v prihodnost. Letos je tako bila rdeča nit proslave godbeništvo. Brigita Zupančič Tisovec se je v osrednjem delu pogovarjala z Ivanom Avguštinom, dolgoletnim članom več godbenih sestavov in članom Veteranske godbe Straža, Robertom Krenom, predsednikom Zveze godb in pihalnih orkestrov Dolenjske in Bele krajine ter Veteranske godbe Straža, in z Markom Jeničem, profesorjem na Konservatoriju za glasbo Jurij Slatkonja.

Med bogatim kulturnim programom so, kot so sporočili s topliške občine, nastopili MePZ Dolenjske Toplice, gledališka skupina KUD-a, Veteranska godba Straža, učenci OŠ Dolenjske Toplice in učenci Konservatorija za glasbo Jurij Slatkonja. Spremljajoči dogodek je bila skupinska razstava članov likovne sekcije KUD Dolenjske Toplice.

M. K.

Foto: Občina Dolenjske Toplice

Galerija