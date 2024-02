Fekalije zalile klet bloka

9.2.2024 | 07:00

Včeraj ob Knezovi v Novem mestu (Foto: PGD Šmihel)

Včeraj ob 13.37 je v Velikem Gabru, občina Trebnje, fekalna voda zalivala kletni prostor večstanovanjskega objekta. Gasilci PGD Veliki Gaber so odmašili zamašen odtok in oprali prostor.

Požara v naravi

Ob 17.30 je ob Knezovi ulici v Novem mestu na več mestih gorela suha trava. Požar so na površini približno 1000 kvadratnih metrov pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu.

Ob 19.18 je v Kerinovem grmu, občina Krško, gorel travnik na površini okoli 200 kvadratnih metrov. Požar so pogasili gasilci PGE Krško.

Grozeča pločevina

Ob 15.48 so na Kolodvorski ulici v Ribnici gasilci PGD Ribnica odstranili visečo pločevino, ki je ogrožala mimoidoče.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRŠKA GORA, izvod 3.RATAJKA, LISAC;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETROL BROD, izvod 1.1.SO BROD.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA OTOČEC 1985;

- od 12:00 do 14:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA OTOČEC;

- od 13:00 do 15:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 9:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRNJE, izvod 1.TRNJE VAS;

- od 13:00 do 15:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VELIKA ŠEVNICA, izvod 2.PESEK.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo:

- od 8:00 in 12:00 prekinjena dobava električne energije na območju TP Šentrupert šola, nizkonapetostno omrežje – Šentrupert vas;

- od 8:00 in 14:30 na območju TP Gorenja vas, Ostrožnik in Log Mokronog;

- od 8:45 in 12:00 pa na območju TP PIC Mirna.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško mesto na območjuTP Polšca, nizkonapetostno omrežje – Ulica Nikola Tesla, vrtna ulica med 8:00 in 14:00 uro; na področju Sevnica z okolico na območju TP Sevnica ribniki, nizkonapetostno omrežje – Vidmar – Pavlovič med 8:30 in 14:00 uro.

M. K.