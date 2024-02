Omejeni obiski v SB Brežice

8.2.2024 | 13:30

SB Brežice z urgentnim centrom (Foto: arhiv DL; M. L.)

Brežice - Od danes do preklica obiski svojcev zaradi povečane pojavnosti respiratornih okužb niso možni na internem in kirurškem oddelku ter CIT, so sporočili iz Splošne bolnišnice Brežice.

Obiski so možni le iz pietetnih razlogov po predhodnem dogovoru z oddelkom.

Obiskovalce, ki bodo prihajali na obisk na podlagi predhodnega dogovora, zaradi varovanja zdravja vseh udeležencev prosijo, da si razkužujejo roke, ohranjajo ustrezno varnostno razdaljo do pacientov ter uporabljajo zaščitne maske.

Vhod za obiskovalce je preko Urgentnega centra, kjer bo dovoljenje za obisk na posameznem oddelku preveril vratar, so še sporočili.

M. K.