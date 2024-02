Kulturni praznik obeležili s 30-letnico kulturnega hrama v Stični

8.2.2024 | 10:00

Osrednja občinska prireditev Občine Ivančna Gorica ob slovenskem kulturnem prazniku z naslovom »Kjer je kultura doma« je letos potekala na predvečer Prešernovega praznika v Stični. Natanko pred tridesetimi leti, na predvečer Prešernovega dne, ja namreč svoja vrata odprl tamkajšnji hram kulture.

Ob pomembni obletnici in v počastitev kulturnega praznika je zato oder stiške dvorane pripadel ustvarjalcem kulturnega utripa iz Stične. Bogatemu večeru so prisluhnili številni gostje, med njimi tudi župan Dušan Strnad, predsednica Zveze kulturnih društev občine Ivančna Gorica Saša Koleša, častni občani, ambasadorji kulture, svetnice in svetniki ter krajanke in krajani. Kulturni program so oblikovali Mešani pevski zbor Zborallica, instrumentalna skupina Propertea, Godalni orkester Stična, Oktet fantov, Godba Stična, vokalna skupina Stiški kvartet in dijakinji Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, Karolina Genorio in Naja Mrvar z recitacijami.

Ob prazniku je slavnostni nagovor pripadel krajanu Stične in podžupanu Tomažu Smoletu, ki se je zahvalil za priložnost in čast, da lahko v domačem kraju spregovori ob dnevu kulture. V nagovoru se je spomnil predvsem svojih prvih stikov s Stično. Takrat mu je prišla na misel modrost njegove babice: »Takšni, kot so kraji, takšni so tudi ljudje. In res ste prijetni, prijazni ne le v Stični, ampak tudi povsod po naši občini,« je svoje začetke v Stični orisal Smole. Ko je začel obiskovati še kulturne dogodke v kraju, je kmalu ugotovil, da imamo občani kulturo v genskem zapisu. Po besedah podžupana Smoleta smo kultura vsi mi, ki smo se zbrali in v srcu dobro mislimo. »Za mene bo Stična vedno z nasmehom obsijana gospa, ki me je prijazno sprejela medse. Zato vam ob slovenskem kulturnem prazniku želim, da še naprej pojemo, pišemo, berimo, slikamo, igramo, plešemo in vzgajamo otroke z zgledom, bodimo spoštljivi in prijazni, pa bomo dočakali še veliko praznikov kulture,« je zaključil Smole.

V imenu krajanov je začetke gradnje in 30 let kulturnega utripa v stiškem kulturnem hramu prisotnim strnila predsednica Sveta Krajevne skupnosti Stična, Marta Okorn. Povedala je, da se je gradnja dvorane začela leta 1988 po izgradnji takratne trgovine Tabor Grosuplje, danes trgovina Tuš Maver. Kulturna dvorana je vrata odprla leta 1994, ko je v imenu gradbenega odbora ključe dvorane prevzel g. Tone Zaletelj, ki je danes najstarejši kulturni delavec v Stični.

V nadaljevanju je Okornova povedala, da je v vseh teh letih za delovanje in skrb v kulturnem domu danes zaslužnih več generacij. Kot zanimivost pa je izpostavila, da so prav na stiškem odru svoje prve igralske korake naredili trije izjemni igralci, ki jih danes spremljamo bodisi po gledališčih ali na TV ekranih. To so Klemen Janežič, Tomo Tomšič in Jana Zupančič. Slednja je letošnja prejemnica nagrade Prešernovega sklada. Nagovor je sklenila z mislijo in pogledom naprej: »Naj ljubiteljska kultura živi v vsej svoji veličini, z vsemi generacijami našega kraja in širše«.

Dogodek v Stični je popestrila tudi likovna razstava domačinke Mateje Marinko z naslovom Različni pogledi. Na ogled je bila tudi priložnostna razstava fotografij ob odprtju kulturnega doma Stična pred tridesetimi leti.

Prireditev so pripravili Občina Ivančna Gorica, Zveza kulturnih društev občine Ivančna Gorica in Krajevna skupnost Stična z domačimi kulturnimi društvi.

