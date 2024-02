Vlada Capla imenovala za direktorja Spirita Slovenija s polnim mandatom

8.2.2024 | 11:00

Rok Capl (Foto: M. Metelko)

Ljubljana/Brestanica - Vlada je na včerajšnji drugi dopisni seji Roka Capla imenovala za direktorja Javne agencije RS za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije Spirit Slovenija. Brestaničan Capl (z družino sicer živi v Brežicah), ki je Spirit doslej vodil kot v. d. direktorja, bo petletni mandat nastopil v ponedeljek, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje (Ukom).

Javni natečaj za direktorja Spirita je bil objavljen 13. oktobra lani, nanj pa so prispele štiri prijave. Uradno so bile popolne tri, eden od kandidatov pa je naknadno od prijave odstopil.

Svet Spirita je na podlagi izvedenega postopka javnega natečaja sprejel sklep, s katerim je vladi predlagal, da za direktorja agencije imenuje dosedanjega v. d. direktorja Capla.

Iz življenjepisa kandidata izhaja, da izpolnjuje vse pogoje za zasedbo delovnega mesta direktorja skladno z zakonom o javnih agencijah in sklepom o ustanovitvi Spirita, so navedli na Ukomu in dodali, da ga je vlada na funkcijo imenovala z možnostjo ponovnega imenovanja.

Na čelu agencije je kot v. d. direktorja od februarja 2022, potem ko je odstopil takratni direktor Tomaž Kostanjevec.

STA; M. K.