FOTO: Gorelo na Poganškem vrhu

8.2.2024 | 08:20

Včeraj na Poganškem vrhu (Fotografije: PGD Šmihel)

Včeraj ob 16.39 sta v bližini naselja Mala Gora, občina Kočevje, trčili osebni vozili. Gasilci PGD Kočevje so zavarovali in osvetljevali kraj dogodka, usmerjali promet, odklopili akumulatorja, nevtralizirali iztekle motorne tekočine ter očistili cestišče. Reševalci NMP Kočevje so lažje poškodovani osebi pregledali na kraju.

Požara v naravi

Ob 17.06 je ob Mirnopeški cesti v Novem mestu gorela podrast. Požar na površini okoli 500 kvadratnih metrov so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence. Gorelo je na več mestih.

Ob 17.25 je tudi na Poganškem vrhu v Novem mestu gorela suha trava s podrastjo. Gasilci GRC in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar na površini okoli 2500 kvadratnih metrov.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije danes na področju Sevnica z okolico na območju TP Šmarje 1 med 8:00 in 11:00 uro.

M. K.