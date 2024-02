FOTO: Prijatlji so se zbrali v Mokronogu

7.2.2024 | 14:30

Mokronog - »Danes je pravi dan, da se spominjamo velikih ljudi iz Mirnske in Temeniške doline, ki so svoje življenje posvetili kulturnemu udejstvovanju. Ti kraji so gosto poseljeni z nadarjenimi pevci, literati, glasbeniki, pesniki, slikarji, plesalci, ki so svoje in tudi naše življenje plemenitili z umetnostjo,« je med drugim na proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku občin Mirna, Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Trebnje dejal letošnji slavnostni govornik mag. Franc Hočevar.

Hočevar – defektolog, socialni pedagog in humanitarni delavec – se je ob tej priložnosti še posebej spomnil dveh prijateljev, ki sta neizbrisno zaznamovala te kraje. Staneta Pečka, neumornega ustvarjalca na različnih področjih kulture: »Opus Staneta Pečka je neprecenljiv v vsebinskem in organizacijskem smislu zato je prav, da je njegovo življenje v spominu nas živih. Da nam je vodilo, da nadaljujemo njegovo poslanstvo, in da se vraste v našo zavest, da je kultura in z njo umetnost, najsi bo likovna, glasbena, plesna, literarna, igralska pomembna sestavina, ki plemeniti naše misli, utrjuje značaj in nas pripravlja za razumevanje različnosti, drugačnosti in edinstvenosti,« je dejal.

Drugi veliki človek, ki ga je izpostavil, pa je Janez Mejač, prejemnik Prešernove nagrade za življenjsko delo. »Prešernovo nagrada za življenjsko delo dobijo tisti, katerih sled v slovenski kulturi je neprecenljiva in skoraj veličastna in so zapisani v zgodovino slovenske kulture. Janez Mejač je bil vrhunski mednarodno uveljavljeni baletni plesalec solist. Bil je tudi odličen koreograf, režiser, učitelj, scenarist, vodja baleta, pisec. V Mokronogu se ga spomnimo tudi kot organizatorja skoraj dvajsetih nepozabnih baletnih predstavah na kresno noč,« je med drugim na medobčinski proslavi, poimenovani Prijatlji!, povedal Hočevar.

Medobčinsko prireditev, ki jo pripravlja trebanjska območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD), omogočajo pa jo občine Trebnje, Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Mirna, so letos po krožnem pravilu gostili v Mokronogu. V imenu občin Mirnske in Temeniške doline je zato ob tej priložnosti zbrane nagovoril župan Občine Mokronog-Trebelno mag. Franc Glušič.

Tako kot doslej je prireditev, ki jo je povezovala Petra Krnc Laznik, obogatil pester kulturni program. Obiskovalce sta na glasbeno popotovanje popeljala Kvartet klarinetov Glasbene šole Trebnje pod mentorstvom Jožice Zupančič in Kvartet violončelov Glasbene šole Trebnje pod mentorstvom Tilna Artača. Drugi del kulturnega programa pa sta v pevskem prepletu sooblikovala ženski in moški duet domačih glasbenikov: Barbara Leben (vokal) in Sara Zajc (kitara) ter Žan Ograjšek (vokal, kitara) in Gorazd Laznik (vokal, kitara). Pripravili so preplet uglasbene poezije Toneta Pavčka, Franceta Prešerna, Mile Kačič in Aste Malavašič. Ob zaključku se jim je na orglicah pridružil še Simon Černe, s čimer so napovedali 25. Mednarodni festival ustnih harmonik »ah, TE ORGLICE«, ki ga bodo zadnjo februarsko soboto gostili ravno v Mokronogu.

J. S.

Foto: Studio PraprotKa

Galerija