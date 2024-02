FOTO: V Krškem podelili Prešernove plakete

7.2.2024 | 12:50

Fotografije: MO Krško

Krško - Župan Mestne občine Krško Janez Kerin in predsednik Zveze kulturnih društev Krško Uroš Brezovšek sta za predano delo in izredne uspehe na področju ljubiteljske kulture na na sinočnji osrednji krški slovesnosti ob slovenskem kulturnem prazniku, ki je potekala v Kulturnem domu Krško, domačim ustvarjalcem podelila Prešernove plakete.

Slavnostni govornik je bil režiser in scenarist Damjan Kozole, ki zase pravi, da je še vedno Krčan, čeprav v Krškem ne živi že od leta 1984. »Ko me kdo vpraša, od kod sem, vedno povem, da sem iz Krškega. V njem oz. njegovem obrobju sem preživel svojo mladost, v njem sem posnel svoja najbolj odmevna filma in tukaj imam še vedno svoje sorodnike,« je dejal v svojem nagovoru ter nadaljeval, da ima o kulturnem prazniku nekoliko mešane občutke. »Po eni strani mi je všeč, da smo ena redkih držav, ki ima takšen praznik, ki vzpodbuja ljudi, da gredo v galerije, gledališče, da berejo, da ozaveščajo … Po drugi strani pa me skrbi, da imamo takšen praznik morda tudi zato, da nas opominja, kako je pomembna umetnost.« Opominja, ker se morda tega v vsakdanjem življenju ne zavedamo dovolj, je dodal. »Mislim, da bi moral biti 8. februar tisti impulz, ki bi nas moral dodatno spodbuditi, da živimo kulturo celo leto.« Ob tem je še dodal, da imamo v Krškem dobro razvito kulturno infrastrukturo, ljubiteljsko kulturo, odličen simfonični orkester, Galerijo Krško z odličnimi razstavami, knjižnico, grad v Brestanici, ki je ponovno zaživel in ponuja odlično kulturno ponudbo. »To jaz, ki občasno prihajam v Krško, zaznam in poznam. V Krškem pa obstaja še nekaj, kar večina ne pozna ali pa je zanj le slišala. In to je nekaj, zaradi katerega se v krogih, v katerih se gibljem, v krogih kulture in umetnosti, v Ljubljani Krško ne omenja le v zvezi z jedrsko elektrarno, ampak imajo ljudje asociacijo tudi na film. Gre za Luksuz produkcijo, ki uči mlade, kako se delajo filmi. V Krškem imamo tako rekoč šolo filma. Sem prihajajo priznani režiserji, ki učijo mlade, kako se delajo filmi.« Tudi sam sodeluje z njimi, je še izpostavil, ter dodal, da Krško zaradi njih postaja generator in center slovenskega filma. Gledališki režiser Žiga Divjak, montažer Matic Drakulić in filmska režiserka Katarina Rešek – Kukla so Krčani, ki so svojo pot pričeli prav tam, v Krško pa zaradi filma prihajajo mladi iz vse Evrope, je Kozole izpostavil v svojem nagovoru.

Prisotne sta, kot so sporočili s krške občine, uvodoma pozdravila tudi predsednik Zveze kulturnih društev Krško Uroš Brezovšek in župan Mestne občine Krško Janez Kerin. Župan je ob tem izpostavil pomen ljubiteljske kulture, ki v naši občini zaseda posebno mesto, ter njenih ustvarjalcev. »Zato naj bo slovenski kulturni praznik obenem spodbuda za podporo kulturi v prihodnosti. Vlaganje v umetnost in kulturo je vlaganje v dušo naše družbe, v naše znanje, ustvarjalnost in inovacije. Skupaj lahko ustvarimo okolje, kjer se umetnost in kultura razvijata, kjer se mladi talenti lahko uveljavljajo in kjer se spoštujejo vse oblike ustvarjalnosti.« Župan je še pozval, naj bo letošnji slovenski kulturni praznik priložnost za premišljevanje o pomenu kulture v našem življenju in za prispevek vsakega posameznika k njenem ohranjanju in razvoju. »Naj bo vsak dan praznik kulture, saj je le-ta tista, ki nas povezuje, navdihuje in ustvarja trajne vezi med nami.«

NAGRAJENCI

Na proslavi so podelili štiri srebrne in štirinajst bronastih Prešernovih plaket. Med dobitnike srebrnih Prešernovih plaket so se zapisali Branka Benje iz Društva likovnikov Krško OKO, Uroš Brezovšek iz Kulturnega društva Svoboda Brestanica, Marjan Starc iz Big banda Krško in Rok Sanda iz Društva Mali Petelin, Mali Kamen, med dobitnike bronastih Prešernovih plaket pa Kristina Virant Krmelj iz Kulturnega društva Svoboda Brestanica, Milena Mraović iz Društva likovnikov Krško OKO, Tone Troha iz Big banda Krško, Mateja Gačnik Miklavž iz Kulturno umetniškega društva Liber Krško, Gašper Rodman iz Delavsko kulturnega društva Svoboda Senovo, Dimitrij Sobotič iz Delavsko kulturnega društva Svoboda Senovo, Karmen Perme iz Delavsko kulturnega društva Svoboda Senovo, Nina Babič iz Kulturnega društva Leskovec pri Krškem, Slavica Koprivnik iz Kulturnega društva Leskovec pri Krškem, Anton Hruševar iz Kulturnega društva Leskovec pri Krškem, Gašper Marinčič iz Kulturnega društva Leskovec pri Krškem, Eva Rolih iz Društva Mali Petelin, Mali Kamen, Jasmina Sanda iz Društva Mali Petelin, Mali Kamen in Klemen Štih iz Društva Mali Petelin, Mali Kamen. V imenu nagrajencev se je zahvalila Branka Benje.

Kulturni program osrednje slovesnosti, ki je potekala v soorganizaciji Mestne občine Krško, Zveze kulturnih društev Krško in JSKD OI Krško, je oblikoval Policijski orkester, za vezno besedo pa je poskrbela Petra Rep Bunetič.

M. K.

