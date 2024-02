Mihelja vas z novo cesto

7.2.2024 | 10:00

Fotografije: Občina Črnomelj

Črnomelj/Mihelja vas - Sanirano javno pot v Mihelji vasi, sicer dolgo 540 metrov, so uradno s prerezom traku včeraj predali namenu župan Občine Črnomelj Andrej Kavšek, krajanka Pepca Absec, predsednik Krajevne skupnosti Petrova vas Anton Plut in direktor vzdrževanja cest družbe CGP Marko Plesec. Vrednost del je znašala okoli 120.000 evrov, sredstva pa so bila zagotovljena v občinskem proračunu, so sporočili s črnomaljske občine.

Dela je izvajala družba CGP, ki je hkrati asfaltirala še plato pred gasilskim domom (okoli 55 m2), črnomaljska komunala pa je obnovila še 78 metrov vodovoda v vrednosti okoli 11.000 evrov, prav tako iz občinskega proračuna.

Ob odprtju je zbrane nagovoril župan Andrej Kavšek, ki je izrazil zadovoljstvo ob končani investiciji in uspešnem dialogu med krajevno skupnostjo in občino ter vaščanom zaželel varno uporabo nove ceste.

Za scenarij in organizacijo odprtja je poskrbel JSKD OI Črnomelj, za kulturni program pa hramonikaš Blaž Pezdirec.

M. K.

