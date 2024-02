Na tradicionalnem srečanju z duhovniki tudi o obnovi cerkva in plačevanju NUZS

Župan Srečko Ocvirk s sodelavci, podžupanom Janezom Kukcem, predsednikom Sveta KS Šentjanž Boštjanom Repovžem, direktorjem JP Komunala d. o. o. Sevnica Mitjo Udovčem, vikarjem Škofije Celje in dekanom dekanije Laško-Videm ob Savi Rokom Metličarjem in duhovniki, ki delujejo v župnijah na območju sevniške občine

Sevnica - Župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk se je včeraj skupaj s sodelavci in direktorjem Javnega podjetja Komunala d. o. o. Sevnica Mitjo Udovčem v Šentjanžu srečal z duhovniki, ki delujejo v župnijah na območju sevniške občine.

Zbrani so obravnavali nekaj tem, ki so pomembne za delovanje verskih skupnosti v lokalnem okolju, so sporočili s sevniške občine.

Obnova sakralnih objektov

Občina Sevnica vsakoletno objavi Javni razpis za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov v občini Sevnica, na katerega se prijavljajo predvsem župnije kot lastnice sakralnih objektov.

K obnovi posameznih sakralnih objektov z individualnimi prispevki sicer pomembno pripomorejo tudi krajani. Letošnji razpis bo objavljen 16. februarja.

Obračunavanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUZS)

Del zemljišč, na katerih so pokopališča, je v lasti župnij, zanje pa skrbi Komunala Sevnica v okviru izvajanja pokopališke dejavnosti.

Vse ureditve teh zemljišč temeljijo na dogovorih s posameznimi župnijami. Občina Sevnica si bo prizadevala za postopno formaliziranje teh dogovorov. V skladu z odločitvijo Ustavnega sodišča RS so lokalne skupnosti dolžne zaračunavati nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) tudi za objekte verskih skupnosti. Po trenutno veljavnem odloku bo tudi Občina Sevnica morala slediti tej zakonski obvezi. V prihodnjih mesecih bodo stekli pogovori za razjasnitev in podrobno opredelitev teh razmerij, napovedujejo v Sevnici.

Izvajanje pogrebnih obredov

Komunala Sevnica, ki upravlja s poslovilnimi vežicami in poleg 24-urne dežurne službe izvaja tudi pogrebno dejavnost, ne predpisuje načina izvajanja pogrebnih obredov.

Tako Občina kot Komunala si prizadevata za izvajanje pogrebnih obredov na lokalno značilen način, v okviru lokalnih navad in krajevnih običajev. Za izvedbo posameznega pogrebnega obreda je bistven dogovor med svojci oziroma naročniki pogreba in duhovnikom, ob upoštevanju določil pokopališkega reda, so v sporočilu za javnost še zapisali na Občini Sevnica.

