Po slabi predstavi do zasluženega poraza

7.2.2024 | 08:10

Foto: Robi Verbajs/KK Krka

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 19. krogu lige Aba izgubili s Studentskim centrom z 72:97 (16:27, 38:52, 57:77).

* Dvorana Leon Štukelj, gledalcev 450, sodniki: Jovčić, Obrknežević, Milojević (vsi Srbija).

* Krka: Planinić 7 (3:4), Hamilton 5, Bačvić 2 (0:2), Cerkvenik 18 (4:4), Cousins 5, Jurković 2, Špan 5, Škedelj 12, Radovanović 6, Macura 10 (2:2).

* Studentski centar: Sudar 2, Bogavac 15 (2:2), Vučeljić 7, Hadžibegović 20 (1:2), Baćović 12 (2:2), Dawkins 11, Čičić 4, Drobnjak 5, Drežnjak 18 (8:8), Kapusta 3.

* Prosti meti: Krka 9:12, Studentski centar 13:14.

* Met za tri točke: Krka 9:21 (Škedelj 4, Cerkvenik 2, Špan, Cousins, Hamilton), Studentski centar 8:21 (Bogavac 3, Vučeljić, Hadžibegović, Dawkins, Drobnjak, Kapusta).

* Osebne napake: Krka 20, Studentski centar 18.

* Pet osebnih: /.

Košarkarji Krke so po pomembni zmagi v prejšnjem krogu proti neposrednemu tekmecu za obstanek v ligi Aba Mornarju v 19. krogu doživeli nov poraz. To je že njihov petnajsti, kar pomeni, da si z ekipo iz Bara delijo zadnje mesto, ob tem, da imajo boljši medsebojni izkupiček.

Varovanci Gašperja Okorna so bili proti zasedbi slovenskega trenerja Dejana Jakare brez možnosti za uspeh. Že v štartu so zaostali 9:24 in nato neuspešno lovili priključek. Studentski centar je bil do konca prepričljivo boljši. Novomeščane je nadigral v večini elementih košarkarske igre, predvsem je bil bolj motiviran, povezan in natančen v zaključkih.

Iz povprečja Krke sta izstopala Miha Cerkvenik z 18 točkami ter Miha Škedelj z metom 4:5 za tri točke (12 točk).

Izjavi po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke: »Čestitam SC Derbyju za zasluženo zmago. Kar se nas tiče, sploh ne vem, kaj povedati. Izbrali smo nepravi trenutek, da odigramo katastrofalno tekmo. Dobesedno smo razpadali in igrali brez kakršnekoli želje. Od skoraj 40 tekem, ki smo jih letos odigrali, je to bila najslabša tekma. Proti Ciboni doma smo imeli slabo zadnjo četrtino, tokrat pa je bila od prve do zadnje minute povsem druga slika. kot pred tednom proti Mornarju. Sploh nima smisla razlagati, kaj je bilo narobe, ker je bilo narobe prav vse.«

Dejan Jakara, trener SC Derbyja: »Čestitke mojim igralcem za res odlično tekmo. Iskreno povedano, nisem pričakoval tak končni izid, saj Krka doma igra odlično. Kapo dol fantom za predstavo, očitno so si bolj želeli zmage. Vsi, tudi klop, smo se trudili, da bi bil rezultat tak, kot je bil. Naš problem je bil skok in obramba na postu, saj smo pred tekmo ostali brez Ivišića in Mirkovića, a so naši visoki igralci v določeni meri uspeli preprečiti to igro. Res smo odigrali odlično tekmo. Krki želim vse najboljše v nadaljevanju sezone.«

Krka ima do konca rednega dela še sedem tekem. V 20. krogu 10. februarja jo čaka gostovanje pri Ciboni, po pokalno-reprezentančnem odmoru pa se bo v začetku marca doma pomerila z Mego.

STA; M. K.

