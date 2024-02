Gorelo v avtu in ob cesti

7.2.2024 | 07:00

Včeraj ob 12.08 je na krožišču pri avtocestnem priključku Kronovo, občina Šmarješke Toplice, gorelo v predelu motorja osebnega vozila. Gasilci GRC Novo mesto so pogasili požar, odklopili akumulator in skupaj z delavcem cestnega podjetja počistili cestišče.

Gorela podrast

Ob 20.01 je ob Mirnopeški cesti v Novem mestu gorela podrast. Požar na površini okoli 200 kvadratnih metrov so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence.

Pomoč obolelemu

Ob 20.43 so v Druščah, občina Sevnica, gasilci PGD Telče nudili pomoč reševalcem NMP Sevnica pri prenosu obolele osebe do reševalnega vozila.

Danes brez elektrike



Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOČEVJE PRI ČRNOMLJU, na izvodu NOVO NASELJE R1;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLENJCI, na izvodu DOLENJCI.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 12:00 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAKOVNIK, izvod 2. STRANSKA VAS.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAMEŠKO.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HMELJČIČ, izvod 3. GLOBOČDOL.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Slogonsko med 8:30 in 14:00 uro, TP Sveta Barbara, nizkonapetostno omrežje – Smer Piršenbreg med 9:00 in 12:00 uro, TP Šentjanž, nizkonapetostno omrežje – Šentjanž levo – Repovž med 8:00 in 14:00 uro, TP Kalce Naklo, nizkonapetostno omrežje – Proti Križaju med 8:00 in 14:00 uro, TP Zdole, nizkonapetostno omrežje – Ravne pa med 8:00 in 12:00 uro.

M. K.