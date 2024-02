Višji NUSZ v Šentjerneju - Bolj razviti, pobirali pa manj

6.2.2024 | 13:30

Šentjernejski svetniki so se odločili za višje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v občini. (Foto: L. M.)

Šentjernej - Z novim letom v občini Šentjernej veljajo spremembe in dopolnitve Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ), ki so jih občinski svetniki s 14 glasovi za (in nobenim proti) sprejeli na zadnji lanski seji. Odlok prinaša podražitve nadomestila oziroma, kot temu pravijo na občini, uskladitev višine odmere z okoliškimi občinami, hkrati pa odpravlja tudi nekatera nesorazmerja med posameznimi naselji v občini.

Do zdaj je bila šentjernejska občina za namen odmere razdeljena na tri območja, glede na razvoj naselij v zadnjem desetletju in njihovo opremljenost z infrastrukturo pa ugotavljajo, da je bolj pravična razdelitev na štiri območja, zlasti je to bolj pošteno za prebivalce na obrobju.

L. Markelj