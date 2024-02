Prijeli drznega tatu - dva zamotita, tretji krade; izginilo 15 ovc

6.2.2024 | 10:40

Med Borštom in Krško vasjo sta včeraj popoldne trčili voznici osebnih avtomobilov. (Foto: PGE Krško)

Policisti PP Metlika so bili včeraj nekaj po 15. uri obveščeni o drzni tatvini v Metliki. Trije osumljenci so s pretvezo, da želijo kozarec vode, vstopili v stanovanje oškodovanke. Dva sta jo s pogovorom zamotila, tretji pa je pregledal prostore in našel ter ukradel denar. Policisti so se takoj po obvestilu odzvali, sporočajo danes s PU Novo mesto, in na podlagi opisa in zbranih obvestil izsledili in prijeli osumljence. 19-letnemu tatu iz okolice Metlike so ukraden denar zasegli, zoper njega pa bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Poškodovani voznici

Okoli 16.30 se je, kot smo že poročali, zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih avtomobilov pri Krški vasi na območju Brežic. Policisti PP Brežice so opravili ogled in ugotovili, da je za trčenje odgovorna 61-letna voznica, ki je odvzela prednost 34-letni voznici. Udeleženki sta se v nesreči lažje poškodovali. Policisti bodo povzročiteljici zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Zasegli avtomobila, oba voznika brez vozniške

Policisti PP Črnomelj so med kontrolo prometa v Semiču ustavili voznika osebnega avtomobila Renault thalia, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic. 18-letni voznici, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, so neregistriran in nezavarovan avtomobil zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Nekaj pred 22. uro so novomeški policisti na Topliški cesti zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Opel meriva. Ugotovili so, da gre za 31-letnega kršitelja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Ukradli nakit in denarnico. Pa 15 ovc.

V naselju K Roku v Novem mestu je med 2. 2. in 5. 2. nekdo skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel nakit. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za 600 evrov.

V Rosalnicah na območju PP Metlika so neznanci v noči na nedeljo iz hleva odpeljali 15 ovc. Okoliščine tatvine policisti še preiskujejo.

Včeraj okoli 17. ure je v Črmošnjicah pri Stopičah nekdo izkoristil krajšo odsotnost oškodovanca in iz odklenjenega avtomobila izmaknil denarnico z denarjem in bančnimi karticami.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Loče, Dobova, Rakovec, Velika Dolina, Podvinje, Jesenice) včeraj prijeli 28 državljanov Sirije, deset Afganistana, pet državljanov Mongolije in Turčije, štiri državljane Egipta, tri Somalije, dva državljana Indije, Pakistana in Maroka. Na območju PP Črnomelj (Drenovec) so prijeli pet državljanov Maroka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 88. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 262 klicev. Obravnavali so devet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so vozila dvema, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 14. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, nasilja v družini, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi iskanja pogrešane osebe, sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

