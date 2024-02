V Krškem grožnja z bombo; niso je našli

5.2.2024 | 12:05

Simbolna slika (Foto: arhiv; S. Švigelj)

Krško - V eni izmed državnih ustanov v Krškem so danes nekaj po 10. uri prejeli grožnjo, da bi se lahko v njenih prostorih nahajal nevaren predmet. Policisti so objekt izpraznili in zavarovali območje, so povedali na Policijski upravni Novo mesto. Drugih podrobnosti ne razkrivajo. Objekt bodo pregledali in preverili obstoj morebitne nevarnosti.

Neuradno naj bi šlo za grožnjo z bombo, ki naj bi jo prejeli na Okrožnem sodišču v Krškem ali eni izmed bližnjih stavb.

Zaradi grožnje so med drugim evakuirali zaposlene v Mestni občini Krško, ki ima prostore v neposredni bližini sodišča, so potrdili na občini.

Dodano ob 13.15:

S PU Novo mesto so sporočili, da nevarnih predmetov niso našli.

Policisti in kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo, so še dodali.

STA; M. K.