Praznik KS Boštanj: Plaketi Simončiču in Povšetu

5.2.2024 | 11:00

Boštanj - Franc Povše in Jože Simončič sta letošnja dobitnika plakete Krajevne skupnosti Boštanj. Prejela sta jo na petkovi osrednji slovesnosti ob krajevnem prazniku. Z njo so počastili tudi slovenski kulturni praznik, v programu pa so nastopili Oktet Jurij Dalmatin in Osnovna šola Boštanj.

Franc Povše, uspešen podjetnik in ustanovitelj družinskega podjetja Gradnje z Dolenjega Boštanja, je v več kot štirih desetletjih veliko prispeval predvsem na področju gradbenih in infrastrukturnih projektov. Bil je član prenekaterih gradbenih odborov ali pa je kot izvajalec del sodeloval pri gradnji, rekonstrukcijah in pri posodobitvah po celotni krajevni skupnosti. V njegovem življenju ima pomembno vlogo tudi gasilstvo, ki se mu je pridružil že kot pionir, dva mandata pa je bil tudi predsednik PGD Boštanj.

Jože Simončič, ki prav tako prihaja iz Dolenjega Boštanja, je zadnjih devet let predsednik Društva vinogradnikov Sevnica - Boštanj, v njem pa je dejaven že več kot 30 let. Z njegovim izvirnim pristopom je zrastla prepoznavnost društva, s strokovnim delom pa je postavil visoke standarde ter v veliki meri prispeval k promociji vinogradniške dediščine, izobraževanju in k dvigu kakovosti vin, so navedli v KS. Je tudi prvi pridelovalec penin v bližnji okolici, pa tudi član PGD Boštanj.

VAŠKO JEDRO IN CESTE

V KS Boštanj, ki je ena od 11 krajevnih skupnosti v Občini Sevnica z 18 naselji in nekaj več kot 2.800 prebivalci, so lani v sodelovanju z Občino Sevnica začeli največjo naložbo, vezano na ureditev vaškega jedra v Boštanju. »Ta še poteka, do zdaj pa je bila rekonstruirana lokalna cesta v dolžini okoli 150 metrov z odvodnjavanjem in s pločniki. Teče urejanje dveh parkirišč z 20 parkirnimi mesti ter parka s fontano, tlakovanimi potmi in s parkovno opremo,« pove predsednik krajevne skupnosti Vincenc Knez in doda, da so lani sofinancirali tudi gradnjo prizidka pri gasilskem domu – boštanjsko društvo namreč letos praznuje 100-letnico.

V KS, v kateri imajo v upravljanju dobrih 51 kilometrov kategoriziranih javnih poti, ugotavljajo, da je cestna infrastruktura potrebna posodobitve in da vse kategoriziranje ceste še niso asfaltirane. »Zato bomo tudi v prihodnje večji del proračunskih sredstev KS, 75.000 evrov, namenili področju cest, nadaljevali pa bomo tudi urejanje vaškega jedra. Prav tako bomo sodelovali z občino pri investicijah v njeni pristojnosti na področju komunalne in cestne infrastrukture ter prostorskih ureditev,« povzame Knez.

Poudarja še, da je kultura v Boštanju na zavidljivi ravni po zaslugi številnih društev, skupin in posameznikov, ki ustvarjajo številne uspešne zgodbe v celotni krajevni skupnosti. »Prek javnega razpisa sofinanciramo dejavnost med 16 in 20 društvom, ki delujejo v javnem interesu na področjih kulture, športa, turizma, družbenega življenja, varovanja okolja ter ohranjanja kulturne in etnološke dediščine, podpiramo pa tudi PGD Boštanj in krajevno organizacijo Rdečega križa.«

M. Žnidaršič