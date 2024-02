Prešerno pred praznikom: 28. razstava suhokranjskih dobrot

5.2.2024 | 09:30

Ana Novak je poleg pekovskih dobrot predstavila številne vezenine.

Gostje s predsednico Tadejo Lavrič (desno)

Marica Zupančič - izdelki domače obrti iz pletenega šibja.

Učenci od 1 do 4. razreda so pripravili prisrčen kulturni program.

Žužemberk - Pred kulturnim praznikom so v soboto, 3. februarja, članice Društva kmečkih žena Suha krajina Žužemberk pripravile tradicionalno razstavo suhokranjskih dobrot.

Da je bila tudi letos razstava raznovrstna in pestra, so se izdatno potrudile številne članice, kar dvajset jih je aktivno sodelovalo na njej, med njimi tiste, ki delujejo že od vsega začetka: Ivica Longar, Marija Jarc, Jožica Košiček in Anica Novak, najstarejši članici Ana Zalašček in Veronika Gorenčič pa sta si z velikim veseljem kulinarične in druge dobrote tudi ogledali.

Osrednje mesto letošnje razstave so zasedli krušni izdelki, od prazničnih potic, poprtnikov, šarkljev, do različnih drobnih peciv. Razstavo so dodatno popestrila ročna dela - pletenine, vezenine in izdelki domače obrti iz pletenega šibja. Kot vsa leta doslej so se pridružili tudi izdelki najmlajših iz vrtca, čebelarji Čebelarskega društva Dvor pri Žužemberku in člani Društva vinogradnikov Suha krajina z izbranimi vini za razstavo in tudi pokušino.

Tradicionalni dogodek so kmečke žene odprle s priložnostnim kulturnim programom, ki ga je s prijetnimi besednimi vložki, niti praznika in kulture, povezovala Brigita Lavrič. Program so obogatili žužemberški osnovnošolci pod mentorstvom Alenke Pavlin in pesnica Silva Mohorčič. Zbrane obiskovalce pa so pozdravili slavnostna gostja poslanka DZ RS Anja Bah Žibert, ki je društvu namenila tudi svoj osebni prispevek, župan občine Žužemberk Jože Papež, ravnateljica OŠ Žužemberk Mija Penca Vehovec in predsednica društva kmečkih žena Tadeja Lavrič.

Razstava je bila na ogled obiskovalcem tri dni, vključno do ponedeljka, ko jo še lahko obiščete do 13. ure.

Slavko Mirtič

Galerija