V Veliki vasi dimniški požar, v Vejarju lažni alarm

5.2.2024 | 07:00

Včeraj popoldne ob Prapreški poti na Otočcu (Foto: PGD Otočec)

Sinoči ob 19.49 so v Veliki vasi pri Krškem gorele saje v dimniški tuljavi. Gasilci PGE Krško in PGD Velika vas so na peči zaprli dovod zraka in preprečili izgorevanje saj, s termovizijsko kamero pregledali dimnik in prostore v bližini dimnika ter odsvetovali nadaljnje kurjenje do prihoda dimnikarske službe.

Požara ni bilo

Ob 20.36 naj bi v naselju Vejar pri Trebnjem gorelo na podstrešju stanovanjske hiše. Gasilci PGD Trebnje in Račje selo so s termovizijsko kamero pregledali podstrešje in okolico in ugotovili, da požara ni bilo.

Zabojnik uničen; gorela trava, vejevje ...

Ob 19.27 je v ulici Na Loko v Novem mestu gorel komunalni zabojnik. Gasilci GRC Novo mesto, PGD Kamence in Novo mesto so pogasili požar, zabojnik je uničen.

Ob 17.09 je ob Prapreški poti na Otočcu, občina Novo mesto, gorela suha trava, prav tako podrast v gozdu. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Otočec so pogasili požar na površini okoli 200 kvadratnih metrov.

Ob 18.00 je v bližini naselja Gornji Kot, občina Žužemberk, gorel kup odpadnega vejevja. Pogasili so ga gasilci PGD Dvor.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SVIBNIK na izvodu R.O. SVIBNIK.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STRAŽA, izvod 2.PODGORA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLOŠTER 2 2003.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 8:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GROBLJE PRI PREKOPI;

- od 9:00 do 9:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJEŠKI OBRH;

- od 8:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BELA CERKEV;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKENCE 1971;

- od 10:00 do 10:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OREŠNIKI.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VELIKA ŠEVNICA, izvod 2. PESEK.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Ornuška vas.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronog z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TP Skrovnik med 8:30 in 11:00 uro.

M. K.