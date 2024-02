Vodne izgube - Radi bi izboljšali, kar se še da

5.2.2024 | 18:30

Škocjanskim svetnikom je o vodnih izgubah razlagal Istok Zorko iz Komunale Novo mesto (drugi z leve). (Foto: L. M.)

Škocjan - Že vrsto let so pogosta tema debat na sejah občinskega sveta vodne izgube. Še vedno je tako, čeprav je Občina Škocjan v zadnjem desetletju za obnovo vodovodnega omrežja namenila znatna proračunska sredstva in so se izgube zmanjšale.

Kot pove župan Jože Kapler, je njihova lokalna skupnost v desetih letih vložila vsaj 5 milijonov evrov v obnovo vodovodnega sistema, tudi v okviru hidravličnih izboljšav. »Naredili smo velik napredek, a kljub vsemu se nam zdijo vodne izgube še vedno prevelike. Nekje voda uhaja ali se krade, skratka od Komunale Novo mesto pričakujemo, da nam konkretno pove, kaj naj še storimo,« pravi prvi mož škocjanske občine. Pritrjuje mu tudi dolgoletni svetnik Alojz Hočevar (Neodvisna lista Bučka). »Še vedno smo približno tam, kjer smo bili pred vsemi popravki in izboljšavami na vodovodnem sistemu, čeprav bi bilo pričakovati nasprotno,« pove.

Občina Škocjan želi še zmanjšati izgube na vodovodnem omrežju – Največje 39-odstotne, lani 32-odstotne – V zadnjih desetih letih vložili najmanj 5 milijonov evrov – Obnoviti 5,5 km slabega vodovoda – V Tomažji vasi še po ves dan brez vode

L. Markelj