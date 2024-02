FOTO: Gremo na štrudelj

4.2.2024 | 12:40

Zala Pungeršič, aktualna zmagovala MasterChefa Slovenija, ...

... in učenci boštanjske šole Zoja Mirković, Sara Savinc in Anej Kovač so svoja štrudlja na 9. Mišjakovem večeru pripravljali v živo.

Mladi "kuharji" so štrudelj postregli v kozarcu.

Enajst aktivov žena in deklet, ki delujejo pod okriljem Društva Kmečkih žena Sevnica, je prineslo štrudlje, s katerimi so se posladkali obiskovalci.

Dvorana je bila polna.

Boštanj - V boštanjskem TVD Partizan je sinoči dišalo po slastnih jabolčnih zavitkih. Dejavno domače turistično društvo je pripravilo 9. Mišjakov večer, ki je vsako leto obarvan z drugo vsebino. Tokrat so ga poimenovali Gremo na štrudelj, pred očmi številnih obiskovalcev, dvorana je bila namreč skoraj premajhna za vse, ki so prišli, pa sta svoja jabolčna štrudlja pripravljali zmagovalka MasterChef Slovenija 2023 Zala Pungeršič ter Zoja Mirković, Sara Savinc in Anej Kovač, učenci 7. in 8. razreda osnovne šole Boštanj, ki obiskujejo predmet sodobna priprava hrane, pod mentorstvom Franje Murn. V stilu imena predmeta je bil njihov štrudelj nekaj posebnega, saj so ga postregli v kozarcu.

Prijetno kulinarično druženje je z glasbo odprla Lana Žužek na citrah, nato pa je Ciril Dolinšek, ki je pletel niti celotne prireditve, na kratko orisal, od kod zanimivo ime večera. »Poimenovali smo ga po znanemu Boštanjčanu Mišjaku, ki, kot vemo, je špičil razne vragolije, da so se ga ljudje dobro zapomnili do danes. Najbolj znan je po tovorjenju vina s Topolovca s svojo kobilo Luco, s katero sta se ga v zidanici malce preveč napila in težje kot na Topolovec prišla z Topolovca. Avtor zgodbe o Mišjaku Božo Račič - Kume je bil velik prijatelj Boštanja, kjer je bil nadučitelj od 1882 in vse do leta 1910, zgodbo o Mišjaku pa si lahko preberete tudi v Knjigi Boštanj 800 let.«

Zbrane je nagovoril nov predsednik turističnega društva, sicer tudi domači župnik Andrej Golčnik, ki je vodenje prevzel po žal pokojnemu Alešu Germovšku. Zapele so tudi ljudske pevke s Telč, štrudlje, s katerimi so se lahko obiskovalci posladkali, pa je prineslo kar 11. aktivov žena, ki sodelujejo pod Društvom kmečkih žena Sevnica, in sicer aktiv žena Boštanj, Studenec, Blanca, Tržišče, Budna vas, Šmarčna, Loka, Breg, Razbor, Zabukovje in Sevnica. Postregli pa so tudi z jabolčnikom in jabolčnim sokom.

Tekst in foto: M. Ž.

