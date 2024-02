FOTO: Obračun na parkirišču; vroča kri pred Planetom Tuš

4.2.2024 | 11:30

Novo mesto - Zelo podoben incident, kot se je pred novomeškimi kinodvoranami v Planetu Tuš zgodil lanskega novembra (mladoletniki so med seboj nameravali obračunati s kovinskimi palicami), se je pred omenjenim kompleksom na Topliški cesti ponovil minuli petek. Kot je bilo razbrati iz zapisov na družbenih medijih, naj bi tokrat med seboj obračunavali s kiji, s katerimi naj bi razbili avtomobil enega od udeležencev, in solzilcem.

Za pojasnilo, kaj natanko se je dogajalo, smo se obrnili na PU Novo mesto, od koder so nam sporočili: ''2. 2. nekaj pred 15. uro smo bili obveščeni o pretepu na parkirnem prostoru na Topliški cesti v Novem mestu. Policiste so o dogodku obvestili tudi udeleženci pretepa.

Ugotovljena je bila identiteta vseh treh udeležencev, dveh mladoletnikov in 42-letnika. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih gre za osebe, ki se med sabo poznajo in so že dalj časa v sporu. V dogodku je bil poškodovan osebni avtomobil, 42-letnik pa je zaradi udarca sam poiskal zdravniško pomoč.

Izjave udeležencev pretepa so nasprotujoče in policisti vse okoliščine še preverjajo. Na podlagi ugotovitev bodo zoper kršitelje ustrezno ukrepali.''

