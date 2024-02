FOTO: Trebanjci v drugem polčasu povsem nadigrali Celjane

4.2.2024 | 09:30

Trimo Trebnje ostaja na vrhu državnega rokometnega prvenstva. V petek jih čaka še en derbi z velenjskim Gorenjem.

Pri gostih je bil strelsko najbolj učinkovit Mitja Janc.

Dvorana trebanjske osnovne šole je bila polna do zadnjega kotička.

Trebnje - Po premoru zaradi evropskega prvenstva se je nadaljevalo državno rokometno prvenstvo. Uvod v drugi del sezone je včeraj prinesel derbi med vodilnim Trimom Trebnje in drugouvrščenim Celjem Pivovarno Laško, branilcem naslova. Po izenačenem prvem polčasu so Trebanjci ob bučni podpori številnih domačih navijačev, ki so do zadnjega kotička napolnili dvorano trebanjske osnovne šole, v drugem polčasu z delnim izidom 9:0 nagnili tehtnico na svojo stran in zadržali prvo mesto na lestvici.

Obe ekipi sta se zavedali, kaj prinaša derbi. A odločneje so vanj krenili Trebanjci, ki so po prvih dvajsetih minutah imeli štiri gole naskoka 12:8. Vse je kazalo, da bodo s takšno prednostjo odšli tudi na odmor, vendar so Celjani s tremi zaporednimi goli ujeli priključek.

Na začetku drugega polčasa je Mitja Janc izenačil na 18:18, nekaj minut kasneje pa goste popeljal do prvega vodstva z 21:20. Odgovor Trebanjcev je bil silovit, z delnim izidom 10:1 so odločili tekmo v svojo korist. Celjani kar 13 minut niso dosegli zadetka, pri Trebanjcih je v tem obdobju blestel vratar Alen Skledar, ki je bil na koncu izbran za najboljšega igralca tekme. Sedem minut pred koncem je bilo 30:22 za Trimo, jasno je bilo, da bosta dve točki ostali na Dolenjskem.

V trebanjski ekipi je bil najbolj učinkovit Jan Jurečič, v celjski pa Mitja Janc. Oba sta dosegla po 11 golov.

''Tekmo smo začeli dobro in si že kmalu priigrali nekaj golov prednosti. Na koncu prvega polčasa smo naredili nekaj napak, kar so gosti izkoristili in se nam uspeli približati le na gol razlike. Tudi v začetku drugega polčasa nam igra nekako ni stekla, zato so Celjani celo povedli. V nadaljevanju smo z odličnimi obrambami Skledarja, pametnim napadom in dobro obrambo uspeli ponovno narediti razliko in proti koncu tekme celo povedli za devet zadetkov. Z nekaj napakami smo tekmo na koncu končali s štirimi zadetki prednosti, kar je vseeno odličen rezultat. S takšno podporo s tribun je na igrišču vse lažje, zato hvala vsem navijačem, ki ste bili z nami,'' je povedal Vid Miklavec, rokometaš Trima Trebnje.

''Zavedali smo se, da nas čaka težka tekma. Vsi vemo, kako se je razpletlo par zadnjih medsebojnih tekem. Moram čestitati naši ekipi in ekipi Trebnjega za prikazano na igrišču. Na koncu so bili žal Trebanjci boljši in tudi zasluženo zmagali,'' pa je dejal rokometaš Celja Pivovarne Laško Mitja Janc.

Liga NLB, 14. krog:

Trimo Trebnje : Celje Pivovarna Laško 33:29 (18:17)

Urbanscape Loka : Krka 26:25 (8:12)

Sviš Ivančna Gorica : Riko Ribnica 28:30 (14:16)

Koper : Ljubljana 40:28 (19:14)

Škofljica : Gorenje Velenje 23:34 (13:17)

Jeruzalem Ormož : Dobova 35:24 (16:13)

- danes:

LL Grosist Slovan : Slovenj Gradec

Lestvica:

1. Trimo Trebnje 14 13 0 1 468:361 26

2. Gorenje Velenje 14 11 2 1 435:354 24

3. Celje Pivovarna Laško 14 11 1 2 462:392 23

4. Jeruzalem Ormož 14 8 2 4 384:377 18

5. Krka 14 7 3 4 409:366 17

6. Riko Ribnica 14 7 2 5 460:440 16

7. Koper 14 7 0 7 406:391 14

8. Sviš Ivančna Gorica 14 6 2 6 402:404 14

9. Slovenj Gradec 13 5 2 6 370:386 12

10. Urbanscape Loka 14 4 2 8 402:439 10

11. Škofljica 14 4 1 9 369:421 9

12. LL Grosist Slovan 13 2 1 10 346:386 5

13. Ljubljana 14 2 0 12 376:464 4

14. Dobova 14 1 0 13 338:446 2

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija