FOTO: Na izvozu štirje poškodovani; ob dimniškem požaru hladili solarne panele

4.2.2024 | 08:20

Sinočnja nesreča pri Drnovem (Fotografije: PGE Krško)

Sinoči ob 19.03 je v bližini Drnovega, občina Krško, na izvozu iz avtoceste osebno vozilo trčilo v obcestno ograjo. Gasilci PGE Krško so zavarovali in osvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulator, očistili razlite motorne tekočine in preprečili nadaljnjo iztekanje motornih tekočin. Začetni požar na vozilu so pogasili policisti in dežurni delavci DARS-a. Gasilci so nato vozilo pregledali s termovizijsko kamero.

Reševalci NMP so na kraju oskrbeli štiri poškodovane osebe in jih nato prepeljali v SB Brežice.

Dimniški požar

Ob 20.00 so v ulici Vinareber v Dolžu, občina Novo mesto, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Dolž so nadzorovali izgorevanje saj, s polivanjem vode so hladili solarne panele sončne elektrarne, razkrili so strešnike ob dimniku in s termovizijsko kamero pregledali okolico.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije danes na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Sop Krško, nizkonapetostno omrežje – Avtohiša Krka predvidoma med 8:00 in 12:00 uro.

M. K.