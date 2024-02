Z začimbami nad gripo in prehlad

4.2.2024 | 10:40

Sabina Topolovec iz šentjernejske občine je predavala o zdravilni moči začimb.

Mnoge je privabilo zanimivo predavanje v Metelkov dom.

Škocjan - Pred kratkim je v organizaciji Krajevne knjižnice Škocjan v dvorani Metelkovega doma potekalo predavanje Z začimbami nad gripo in prehlad.

Predavateljica Sabina Topolovec, ki prihaja iz sosednje šentjernejske občine, ima o začimbah široko znanje, saj je soavtorica trilogije o začimbah Ščepec in avtorica knjige Zdravilna moč začimb za otroke. Njena predavanja so vselej dobro obiskana, saj je znanje o praktični uporabi začimb vedno dobrodošlo.

V Škocjanu je zbranim predstavila nekaj začimb, ki lahko pomagajo pri krepitvi in obrambi imunskega sistema v zimskih mesecih, ko smo najbolj izpostavljeni različnim virusom in bakterijam. Marsikatero začimbo lahko postavimo ob bok celo sinteznim zdravilom, a s pomembno razliko – začimbe so mnogo varnejša izbira.

Kot pove vodja škocjanske knjižnice Zala Štamcar, je gostja podala kopico uporabnih nasvetov in informacij ter spodbudila poslušalce, da sami preizkusijo varovalne moči začimb, s katerimi si izboljšamo hrano tako s prehranskega kot zdravstvenega vidika. Za konec je pripravila tudi degustacijo presnih medenjakovih kroglic in lovorjeve limonade, ki so sladko zaključili prijetno druženje.

Nov zanimiv večer v Metelkovini se obeta v četrtek, 22. februarja, ko bo Zala Štamcar ob 18. uri gostila Zvezdano Mlakar, ki bo predstavila svojo knjigo Pogovori, ki so mi spremenili življenje.

L. M., foto: Zala Štamcar