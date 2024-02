Dimniški požar v planinskem domu na Mirni gori

3.2.2024 | 08:20

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Sinoči ob 18.48 so na Mirni gori, občina Semič, gorele saje v dimniku planinskega doma. Gasilci PGD Kot-Brezje in Črmošnjice so nadzorovali gorenje saj, očistili dimnik in opravili pregled s termovizijsko kamero.

Do obolelega

Davi ob 5.59 so v Turjaškem naselju v Kočevju gasilci PGD Kočevje s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja v večstanovanjskem objektu in omogočili dostop reševalcem NMP do obolele osebe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes od 7:30 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLGA NJIVA, TP MAČJI DOL, TP VELIKI VIDEM.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.