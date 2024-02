FOTO: Prek Črnomaljskih akcij do lepšega življenjskega okolja

3.2.2024 | 13:00

Selska šterna (Fotografije: Občina Črnomelj)

Skupaj do urejenega središča - Adlešiči

Črnomelj - Občina Črnomelj je lani prvič objavila razpis Črnomaljske akcije, s katerim so želeli spodbuditi občanke in občane, da sami uredijo kotičke v svoji okolici in aktivno prispevajo k boljši kakovosti svojega življenjskega okolja.

Tako so prek razpisa na različne načine pomagali pri realizaciji posameznih projektov, so sporočili s črnomaljske občine. V parku pred bloki na Ulici Moše Pijade in Ulici 21. oktobra v Črnomlju so postavili tri klopce z nasloni, pri ureditvi poti do črnomaljskega kopališča so plačali gorivo za stroje, pri akciji Trške krošnje v Starem trgu ob Kolpi so prispevali sadike dreves, pri Učno rekreacijski poti ob Dobličici uredili informacijske table, v Adlešičih so pri urejanju krajevnega središča pomagali z zasaditvijo dveh dreves in v akciji Selska šterna, prav tako v adlešičkem koncu, postavili klopi z mizami.

Akcije so predlagali in izpeljali posamezniki skozi delovno akcijo širše skupnosti, na občini pa so poskrbeli za kritje materialnih stroškov. Nastalo je kar nekaj lepih zgodb, menijo na občini, katerih utrinke si lahko ogledate v fotografijah (fotogalerija spodaj).

Letošnji razpis Črnomaljske akcije bo objavljen predvidoma aprila, za akcije v letu 2024 pa bo na voljo 6.000 evrov, še napovedujejo v Črnomlju.

M. K.

