Stari znanec policije: 40-letnik iz Krškega izsiljeval žrtev prek Facebooka

2.2.2024 | 14:20

Novo mesto - Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto so v začetku januarja zaradi kaznivega dejanja Izsiljevanje po I. in II. odstavku 213. člena KZ-1 ovadili 40-letnega osumljenca z območja Krškega.

Med kriminalistično preiskavo so ugotovili, da je oškodovanec preko družbenega omrežja Facebook prejel prošnjo za prijateljstvo neznane ženske in se z njo začel dopisovati. Po izmenjavi fotografij je predlagala, da se srečata, kar je zavrnil in prekinil komunikacijo.

V stiski in strahu izročil več kot 20 tisoč evrov

Kasneje ga je poklical moški in se izdajal za očeta domnevno mladoletne hčerke, s katero naj bi se oškodovanec dopisoval. V zameno za izbris komunikacije ga je pričel izsiljevati za denar, grozil mu je s pretepom in ubojem. Oškodovanec, ki je bil prestrašen in v stiski, mu je izročil več kot 20.000 evrov. Osumljenec je tudi po prejemu denarja nadaljeval z izsiljevanjem, žrtvi je še naprej grozil.

V okviru preiskave so kriminalisti v začetku januarja v zaključni akciji 40-letnega osumljenca prijeli in mu odvzeli prostost. S kazensko ovadbo so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor.

Osumljenca policisti v 10 letih že 15 krat obravnavali

40-letnika so policisti in kriminalisti v zadnjih desetih letih že 15-krat obravnavali zaradi premoženjskih kaznivih dejanj (goljufija, zatajitev, tatvina, velika tatvina) in kaznivih dejanj z elementi nasilja (rop, grožnja).

Kriminalisti nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin. Menijo, da je žrtev izsiljevalca še več, vendar si ti zaradi strahu pred uresničitvijo groženj ne upajo poiskati pomoči oziroma kaznivega dejanja naznaniti policistom.

Na PU Novo mesto dodajajo, da občasno prejmejo prijave izsiljevanja preko spleta in družbenih omrežij. Med oškodovanci so največkrat mladoletne osebe, žrtve izsiljevanja pa so tako kot v opisanem primeru lahko tudi odrasli. Storilci izkoriščajo njihovo nevednost, naivnost, preveliko zaupljivost in osamljenost. Poleg finančne škode pa izsiljevanje z intimnimi posnetki uporabnikom povzroči tudi hudo psihično stisko.

M. K.