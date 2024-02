Namesto v Krškem vlagali v tujini

2.2.2024 | 14:00

Jože Colarič (Foto: I: Vidmar)

Novo mesto - Na novinarski konferenci, namenjeni predstavitvi poslovanja skupine Krka v lanskem letu, je predsednik uprave in generalni direktor družbe Jože Colarič v povezavi z zapleti pri pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja za gradnjo v Krškem povedal, da nameravajo zdaj graditi samo čistilno napravo, gradnjo Sinteze 2, Kemijsko-analitskega centra in skladišča tekočih surovin pa Krka zamika za nedoločen čas, predvidoma za nekaj let. »Gradili bomo verjetno čez par let. Pričakujemo, da bomo k temu povabljeni, tako kot smo bili povabljeni od lokalne skupnosti leta 2011. Trenutno ni nobene potrebe po gradnji, saj imamo zagotovljenih dovolj surovin, ki smo jih pred leti, ko smo začeli ta projekt, nameravali izdelovati v Krškem. Nismo obešali na veliki zvon, da smo, ko se je tam zapletalo, začeli povečevati kapacitete v tujini. Nam je vseeno, ali imamo kapacitete v Novem mestu ali pa v tujini. Gre za kapacitete, ki so v celoti ali pa delno naše,« je Colarič komentiral dogajanje v Krškem.

Prodaja zrasla za 5 odstotkov, dobiček nižji za 14 – V Rusiji prodali več, a zaradi šibkega rublja iztržili manj – Gradnja v Krškem se odmika »za par let« – Pričakujejo povabilo lokalne skupnosti in ne novih zahtev

I. Vidmar