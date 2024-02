Cesta skozi Tolsti Vrh dotrajana, kdaj pride na vrsto?

2.2.2024 | 09:10

Svetnik Franc Hudoklin večkrat opozarja, da je treba cesto skozi Tolsti Vrh bolje vzdrževati. Dobro jo pozna, ker tam pogosto kolesari, pove. (Foto: L. M.)

Cesta skozi Tolsti Vrh je dotrajana in prometna. (Foto: L. M.)

Tolsti vrh - Čeprav na predlog proračuna občine Šentjernej za letošnje leto, ki so ga svetniki potrdili lani decembra, ni bilo nobenih pisnih pripomb, to še ne pomeni, da so se z njim strinjali vsi svetniki.

Franc Hudoklin (SLS) je v obrazložitvi glasu – proračuna ni podprl - povedal, da je zadevo dobro pregledal in je znova razočaran, ker ne pride na vrsto obnova ceste skozi Tolsti vrh, od gradu Hrastje navzgor, ki je zelo prometna in dotrajana. »Že tri leta prosim, a ni nič,« pove.

Župan Jože Simončič se je čudil: »Vi govorite, kot da so tovornjaki in luknje na cesti od včeraj, kot da stop znaki manjkajo od včeraj. In to govori nekdo, ki je bil župan dvajset let! Problemov je res veliko, a jih rešujemo,« je odgovoril župan in dejal, da na Tolstem vrhu redno vzdržujejo cesto, obnovljeni so bili nekateri odseki med zidanicami, in tudi v proračunu so zdaj obnove nekaterih odsekov, ne pa vsi potrebni deli.

»Gotovo pa smo v zadnjih štirih letih za ceste povprečno bistveno več vlagali kot v povprečju v dvajsetih letih obstoja občine prej,« pove.

L. Markelj