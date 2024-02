FOTO: Pogrešanega iskali tudi ob Savi

1.2.2024 | 18:20

Krški poklicni gasilci so pogrešanega popoldne iskali ob reki Savi. (Foto: PGE Krško)

Danes popoldne ob 15.30 so v Krškem gasilci PGE Krško zaradi iskanja pogrešane osebe s čolnom dol- in gorvodno preiskali obe brežini reke Save od HE Krško do HE Brežice. Pogrešanega niso našli.

Do preminulega v hiši

Ob 13.12 so v naselju Studenec, občina Sevnica, gasilci PGD Sevnica ob prisotnosti policije in reševalcev NMP Sevnica s strokovnim posegom odprli vrata stanovanjske hiše, v kateri se je nahajala preminula oseba.

Dimniški požar

Ob 11.36 so v Bračičevi ulici v Kočevju gorele saje v dimniški tuljavi večstanovanjskega objekta. Gasilci PGD Kočevje so pogasili požar in odsvetovali kurjenje do prihoda dimnikarske službe.

M. K.