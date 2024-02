170 krvodajalcev na akcijo, deset je novih

1.2.2024 | 11:00

Metlika - V Metliki je včeraj potekala letošnja prva redna krvodajalska akcija, na katero se je odzvalo 170 krvodajalcev, od tega 10 novih, ki so torej kri darovali prvič. V metliškem Območnem združenju Rdečega križa se ob tem zahvaljujejo vsem krvodajalcem in krvodajalkam za njihovo plemenito dejanje, pa tudi vodstvu in zaposlenim vrtca Metlika za pomoč pri uporabi njihovih prostorov in pripravi malice.

Naslednja krvodajalska akcija v Metliki bo 3. junija, že napovedujejo in vabijo v tamkajšnjem Rdečem križu.

M. K.

Foto: OZ RK Metlika

