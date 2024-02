Tokratni Okvir pomoči NLB Skupine išče regijska podjetja, ki izboljšujejo našo družbo

1.2.2024 | 10:00

Pričenja se četrta sezona projekta Okvir pomoči, s katerim v NLB Skupini ponujamo priložnost regijskim podjetjem, ki s svojimi idejami – tako kot mi – ustvarjajo boljše sledi. Projekt, v katerem je v dosedanjih treh sezonah sodelovalo več sto regijskih podjetij, tokrat išče mala in srednje velika regijska podjetja, ki s svojimi idejami, inovacijami in poslovanjem naslavljajo pereča družbena vprašanja.

V NLB Skupini verjamemo, da lahko ključne izzive, s katerimi se spoprijemamo v družbi, naslovimo zgolj skupaj. Vsakdo od nas mora sodelovati in aktivno prispevati k njihovemu reševanju. Toda če želimo to doseči, moramo najprej ustvariti družbene pogoje, v katerih lahko vsakdo v popolnosti razvije svoj potencial.

Zato letošnji projekt Okvir pomoči išče inovativna podjetja in projekte, ki izboljšujejo in bogatijo našo družbo ter rešujejo izzive, kot so denimo pretirana uporaba digitalnih tehnologij med mladimi, medvrstniško nasilje, kršenje človekovih pravic, enakost spolov, revščina, pa tudi izzive, ki jih povzročajo demenca in druge bolezni starajoče se družbe.

Tokratni Okvir pomoči je namenjen regijskim zanesenjakom, vizionarjem in neomajnim optimistom, ki verjamejo v našo domačo regijo, v tukajšnje ljudi in, nenazadnje, v boljšo kakovost življenja.

»Trajnostni razvoj ima v NLB Skupini v zadnjih letih prav poseben pomen. Smiselno ga poskušamo vplesti v vse večji del naših aktivnosti in programov – z vsakodnevnim delovanjem, s snovanjem rešitev za stranke, skrbjo za zaposlene, s poslovnimi odločitvami in potezami. Zavedamo se svoje odgovornosti in želimo biti zgled, zato s projekti, kot je Okvir pomoči, v regiji odpiramo in spodbujamo trajnostno naravnane teme,« je ob startu nove, že četrte sezone projekta pojasnil predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak. »Potem ko smo v preteklih letih zelo intenzivno naslavljali okoljevarstveno področje, družbene teme v zadnjem obdobju predstavljajo vse večji izziv. In ravno zato si zaslužijo več pozornosti in podpore. Ideje in projekti, ki smo jih s pomočjo Okvirja pomoči spoznali doslej, so nas vsakokrat navdušili. Res neverjetno koliko potenciala in energije skriva ta naša regija, ki jo tudi s tovrstnimi projekti spreminjamo v dom, poln priložnosti,« je dodal.«

Prijavite se do 10. marca

Tako podjetja, ki imajo za seboj že vrsto uspešnih projektov, kot tudi tista, ki šele razvijajo svoje inovativne ideje na področju trajnostnega poslovanja, vljudno vabimo, da se do 10. marca 2024 prijavijo k sodelovanju. Prijavni obrazec s preprostimi navodili za izpolnjevanje najdete tukaj.

V finalni zbor se bo uvrstilo deset najboljših poslovnih idej z vsakega trga, kjer posluje NLB Skupina, torej iz Slovenije, Srbije, Bosne in Hercegovine, Severne Makedonije, Črne gore in Kosova. Finalisti bodo deležni ugodnejšega financiranja in ostalih bančnih rešitev, prav tako pa bomo s pomočjo partnerjev projekta Proplus in Europlakat poskrbeli tudi za večjo medijsko prepoznavnost.

Zmagovalce že četrte sezone projekta Okvir pomoči bomo razglasili in predstavili 9. maja na Dnevu vlagateljev NLB Skupine v Ljubljani. Najboljši projekt bo nagrajen z nagrado v višini 50.000 evrov, drugouvrščeni projekt s 30.000 evri, tretjeuvrščeni pa z 20.000 evri.

Vse o pravilih in pogojih lahko preberete tukaj.

Trajnost ima v NLB Skupini poseben pomen

Trajnost smo v NLB Skupini prepletli z vsem svojim delovanjem. Za nas namreč ta regija ni le točka na zemljevidu – tu je naš dom. Prizadevamo si k njenemu razvoju tako za sedanje kot za prihodnje generacije. »Ustvarjamo boljše sledi« predstavlja našo skrb za družbo, posameznike in okolje, s katerimi NLB Skupina označuje vse bolj intenzivno vključevanje trajnosti v svoje delovanje. Je simbol naše zaveze, da bomo za seboj pustili le najboljše sledi.

NLB je prva slovenska podpisnica Globalnih načel za odgovorno bančništvo, ki določajo našo vlogo in odgovornost pri oblikovanju trajnostne prihodnosti, obenem pa pomagajo pri usklajevanju naših ciljev s cilji OZN za trajnostni razvoj in Pariškim podnebnim sporazumom. Pridružili pa smo se tudi Zavezništvu za podnebno nevtralno bančništvo Združenih narodov (Net Zero Banking Alliance), katerega cilj je uskladitev kreditnih in naložbenih portfeljev z ničelno stopnjo neto emisij do leta 2050 ali prej.

