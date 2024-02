Odbojkarji Krke še četrtič zapored do zmage v štirih nizih

1.2.2024 | 08:00

Foto: MOK Krka

Šoštanj - Odbojkarji Krke so včeraj gostovali v Šoštanju, kjer so se v četrtem krogu zelene skupine 1. DOL pomerili s tamkajšnjo Topolšico. Šoštanjčani so prvi del 1. B lige končali na vrhu in se pričakovano pokazali kot zahteven nasprotnik. Novomeščani so tekmo dobili v štirih nizih, pri čemer je le prvi gladko pripadel Krki, preostali pa so se končali na razliko. Več zbranosti so ob koncu le pokazali Dolenjci za novo, četrto zaporedno zmago. Do zmage sta jih znova povedla kapetan Kosmina (24 točk) in Bregar (18). Novomeščani so se tudi tokrat izkazali v bloku, zbrali so jih 15.

Sportklub prva odbojkarska liga, zelena skupina, 4. krog

Šoštanj Topolšica - Krka 1:3 (20:25, 31:29, 27:29, 23:25)

Šoštanj: Jovanov (L), Kugovnič (L), Muftah, Mori 27, Jamnikar 11, Frankovič, Lokvenec, Globačnik 1, Pergovnik, Koren 8, Cenić 6, Kovačič 9, Kasnik 3. Trener: Stojanov Dejan

Krka: Jarvis 1, Erpič G. 8, Kocjančič, Kosmina 24, Bregar 18, Verdinek (L), Kožar, Pulko, Erpič U., Lindič 7, Rojnik 12, Mejal 5. Trener: Rojc Jernej.

S to zmago so Novomeščani zadržali prvo mesto na lestvici zelene skupine. Včeraj se je zmage razveselil tudi Alpacem, tako da si obe ekipi delita prvo mesto z 18 točkami.

Odbojkarje Krke že v soboto čaka nova tekma. V Novo prihaja Špan Brezovica, tekma pa bo ob 19. uri v dvorani Marof.

S. V.