Halo, tukaj bralec Dolenjca: Žalostna ob pogledu na zanemarjeni grad v Gradcu

1.2.2024 | 14:30

Gradaški grad (foto: arhiv DL)

Na naš dežurni telefon je prva poklicala bralka iz Bele krajine, ki že nekaj časa živi v Nemčiji. Vseeno se rada vrača v Gradac, kjer je preživela del mladosti. »Kar malo sem razočarana nad razvojem tega naselja. Včasih je bilo živahnejše, več se je dogajalo. Predvsem pa me žalosti pogled na gradaški grad. Dopustili so, da propada. Okna so zabita z deskami, moteča je tudi štrleča antena za mobilni signal,« je povedala bralka, ki jo zanima, kdo je sploh lastnik tega gradu in kakšni so načrti z njim.

Barbara Vraničar, višja svetovalka za projekte in odnose z javnostmi na metliški občini, je povedala, da je lastnik gradu ministrstvo za kulturo, saj je grad spomenik državnega pomena. »Z ministrstvom smo v stiku glede načrtov v prihodnosti, država tudi zagotavlja vzdrževanje okolice gradu (košnja),« je še sporočila.

Bralka je tudi poudarila, da pogreša pločnik od mostu do železniške postaje v Gradcu. Na metliški občini pravijo, da so s to problematiko seznanjeni in jo imajo v srednjeročnih načrtih.

Imate tudi vi pohvalo, kritiko, vprašanje?

Na telefonski številki 07/ 39 30 500 vas čakamo vsak četrtek med 20. in 21. uro. Lahko nam tudi pišete na urednistvo@dolenjskilist.si.