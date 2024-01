Dobrodelna Jasna: Zbirali za odrsko opremo Kulturnega doma

Črnomelj - Nastopilo 12 belokranjskih skupin in izvajalcev – Večer glasbe, kulture in umetnosti – Ena zadnjih prireditev v zdajšnji podobi

V spomin na kulturnico in sodelavko Jasno Šeruga Murn Zavod za izobraževanje in kulturo (ZIK) Črnomelj že 17 let pripravlja dobrodelno prireditev Jasna, ki je bila vedno nekoliko drugačna in takšna bo tudi ostala.

Kot je dejal Tadej Fink, ki je po smrti Jasne Šeruga postal koordinator in organizator kulturnih programov ZIK-a, je osnovni namen prireditve predstaviti domače ustvarjalce v kulturi, pri čemer izkupiček namenijo za pomoč društvom in skupinam, ki bistveno prispevajo h kakovosti kulturnega življenja v belokranjskem okolju.

Doslej so se sredstev, ki so omogočila nadaljnje bogato delovanje, razveselili: Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, Skupina za samopomoč Črnomelj, Skupnost Tav iz Starega trga ob Kolpi, Združenje bolnikov s cerebralnovaskularno boleznijo Slovenije, klub Zeleni Jurij Črnomelj, Skupina za samopomoč žensk z rakom dojke Črnomelj, Ozara Slovenije, enota Črnomelj, Društvo za zaščito živali Bela krajina, gledališka skupina Kluba belokranjskih študentov, Kulturno društvo Stari trg ob Kolpi, pevska skupina Kresnice, KUD Boža Račiča Adlešiči, Športno-turistično društvo Vinica, Plesno društvo Krokar Metlika in KUD Artoteka Bela krajina.

»Ker so stroški pri temeljiti obnovi Kulturnega doma v zadnjem času skokovito narasli, načrtovana sredstva pa ne bodo mogla pokriti nakupa odrske opreme, bomo denar iz te dobrodelne akcije namenili ravno za to, da bo, ko bo dom obnovljen, užitek za vse nas, ki bomo na tem odru stali ali spremljali bogat kulturni program,« je zbrane v vlogi moderatorja večera nagovoril Tadej Fink.

Njegova sodelavka Nastasja Schweiger je ob 3D-predstavitvi notranjosti prenovljenega doma, ki jo je izdelal biro Elementarna iz Ljubljane, poudarila, da je ta prireditev ena izmed zadnjih v zdajšnji podobi Kulturnega doma, preden se bodo marca lotili njegove temeljite prenove. Vodilo jo bo ministrstvo za kulturo, ki je tudi lastnik stavbe, od leta 1999 zaščitene kot kulturni spomenik državnega pomena. Z zadnje strani, z vrta, bo dom dobil dvigalo, z glavne ceste, kjer pročelje stavbe krasi Savinškov relief, bo ostala zdajšnja podoba. V avli se bo nekoliko spremenila vsebina s prenovo dvorane, s sedeži, ki se bodo dvigovali, stranišča pa se bodo premaknila pod oder, da ne bodo na tako vidnem delu, kot so zdaj.

Za odlično vzdušje dobrodelnega kulturnega večera so poskrbeli znani in uveljavljeni lokalni glasbeniki in skupine, priložnost pa so, kot je v navadi, dobili tudi tisti, ki počasi stopajo na sceno. Šlo je za preplet vseh glasbenih zvrsti, ne le tradicionalne belokranjske. Nastopili so Akustični, 2B, Martina Mravinec Bohte & Domen Bohte, Katja Stariha & Jaka Špehar, Nina Šalamon, Zdravko Kunič in Peter Ambrožič, Tamburaška skupina Melos, Kafergeist, ClaudiZu, Belokranjske siničke, Hot Thunder in Anika Birkelbach.

»Najina glasba je polna bogatih harmonij in značilnih ritmov, vse raje posegava tudi po etno oziroma ljudskih koreninah,« sta se občinstvu predstavila Martina in Domen, katerih pesmi v duši prebujajo globoka čustva. Tudi drugošolka Anika, ki bi v življenju rada postala učiteljica in kozmetičarka, je navdušila s petjem in koreografijo. Rada pleše, saj obiskuje tečaj hip hopa, od jeseni pa igra na ljudsko glasbilo oprekelj. Tudi Peter in Zdravko, ki sta prva generacija učencev Glasbene šole Črnomelj in igrata klavir in kitaro, ter večstranska Nina so bili večkrat med udeleženci dobrodelne prireditve. »Ko se je ena izmed ustanovnih članic pred poldrugim letom vrnila iz Avstralije in si zaželela malo več pevske družbe, so tu kmalu začele gnezditi Belokranjske siničke; v jati jih je bilo devet. Vedno prepevamo vse, kar nam je všeč in po volji. Prvi javni nastop smo imele lani na prireditvi Dajmo malo fušat, ta pa je drugi. Na odru se čuti, da nismo še popolne – kdo pa danes sploh je –, a pomembno je, da uživamo. In z nami tudi občinstvo,« je skupaj s še sedmimi čivkala sinička Urška.

Del prireditve, na kateri so skupaj zbrali 915 evrov, je bila tudi dražba dveh slik, ki ju je Kulturnemu domu Črnomelj podaril KUD Artoteka Bela krajina. Gre za sliko Kostje Viranta Kanjon Kolpe (prodana je bila za 170 evrov) in sliko Jožeta Zabukoška Stoničev grad (izklicna cena 350 evrov). Ker slednja na dražbi ni bila prodana, jo bo ZIK Črnomelj prodal ob naslednji priložnosti. Med prenovo Kulturnega doma Črnomelj bodo namreč pripravili še vsaj eno podobno dobrodelno prireditev.

