Pijan in brez vozniške po avtocesti

31.1.2024 | 10:45

Simbolna slika (Foto: arhiv; PUNM)

Policisti PPP Novo mesto so med kontrolo prometa na avtocestnem postajališču Dul včeraj ustavili voznika osebnega avtomobila Toyota auris. Med postopkom so ugotovili, da 33-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je pod vplivom alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, danes poročajo s PU Novo mesto.

Vloma

V Venišah na območju PP Krško je nekdo vlomil v nedograjeno počitniško hišo in ukradel tri motorne žage, suhomesnate izdelke in zračno puško. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za okoli 5.000 evrov.

Na Košenicah v Novem mestu je med 29. 1. in 30. 1. neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in našel ter odnesel zlat nakit. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Sirec prevažal Sirce

Sinoči okoli 19.30 so policisti na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila Renult espace poljskih registrskih oznak, ki sprva znakov policistov ni upošteval. Med postopkom so ugotovili, da gre za državljana Sirije, ki je v vozilu prevažal devet državljanov Sirije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo.

Odvzeli so mu prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ga bodo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljani Sirije še potekajo.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Rigonce, Loče, Dobova, Slovenska vas, Rakovec, Jesenice, Obrežje) prijeli 16 državljanov Bangladeša, 13 državljanov Sirije, deset Afganistana, osem Egipta, sedem Somalije, šest državljanov Maroka, po dva državljana Turčije, Indije, Senegala, Kameruna in Gvineje, državljana Sierra Leoneja in Iraka. Na območju PP Črnomelj (Vinica, Gorenjci pri Adlešičih) so prijeli štiri državljane Maroka in v Novem mestu državljana Sirije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 56. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 167 klicev. Obravnavali so pet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi devetih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. Policisti PP Novo mesto so zaščitili žrtev nasilja v družini in 37-letnemu nasilnežu izrekli ukrep prepovedi približevanja partnerki. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.