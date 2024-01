Znašal se je nad mamo in razbijal

Sinoči nekaj pred 19. uro so policisti prejeli klic na pomoč zaradi nasilja v družini v okolici Novega mesta. Pijan moški je žalil svojo mamo, nanjo vpil, razgrajal in razbijal inventar. Policisti PP Novo mesto so na kraju izsledili 38-letnega nasilneža, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti. Nasilnežu, ki ni upošteval ukazov policistov in se ni pomiril, so odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje ter mu izrekli ukrep prepovedi približevanja žrtvi. Sledi ovadba, so sporočili iz Policijske uprave Novo mesto.

18-letniku zasegli avtomobil

Policisti PP Metlika so med kontrolo prometa v Čurilah okoli 13. ure ustavili voznika osebnega avtomobila, na katerem ni bilo registrskih tablic. Vozil pa ga je 18-letnik, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, saj še ni opravljal vozniškega izpita. Neregistriran in nezavarovan avtomobil so mu zasegli in o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Prijeli tihotapce in migrante

Okoli 11. ure so policisti na Obrežju kontrolirali voznika osebnega avtomobila Audi A3. 39-letni državljan Romunije je prevažal štiri državljane Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo.

Prav tako na Obrežju so nekaj pred 23. uro ustavili voznika osebnega avtomobila Volkswagen touareg. 45-letni državljan Poljske in 30-letni potnik, prav tako iz Poljske, sta vprevažala osem državljanov Sirije in dva državljana Egipta.

Osumljencem tihotapstva so odvzeli prostost, jih pridržali in jim zasegli vozila. S kazenskimi ovadbami jih bodo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Rigonce, Loče, Dobova, Slovenska vas, Kapele) prijeli 22 državljanov Sirije, deset državljanov Maroka, devet Nepala, osem Konga, šest državljanov Pakistana, pet Šrilanke, štiri državljane Rusije in po enega državljana Egipta, Iraka in Indije. Na območju PP Črnomelj (Adlešiči, Žuniči) so prijeli 12 državljanov Sirije in dva državljana Alžirije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 62. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 194 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 12 nesreč z gmotno škodo. V Metliki so zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi štirih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države in tatvin ter posredovali zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

