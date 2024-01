VIDEO: Anja Novoselc in Katja Omerzel za miss Slovenije

30.1.2024 | 10:00

Anja Novoselc

Katja Omerzel (Vse fotografije, tudi spodaj v fotogaleriji, so iz osebnih arhivov)

Pred dnevi je bila prva uradna predstavitev letošnjih kandidatk za izbor miss Slovenije za miss sveta (video posnetek spodaj pod tekstom). Med enaindvajsetimi kandidatkami sta tudi dve iz naše regije. To sta Anja Novoselc iz Kapel v občini Brežice in Katja Omerzel iz Krškega.

Temnolasa Anja je 20-letno dekle, ki obožuje svojega yorkshirskega terierčka Dofija, je zelo družabno in srčno dekle, največ na svetu pa ji pomenita družina in prijateljstvo. Ima mlajšega bratca in starejšo sestro, s katerima se zelo dobro razume. Ker jo veseli delo z ljudmi in je zelo komunikativna, dela v gostinstvu in je vedno dobre volje in nasmejana.

Druga tekmovalka iz naše regije pa je 23-letna Katja, absolventka sanitarnega inženirstva Univerze v Ljubljani. Zase pravi, da bo vedno športnica po srcu. Kar 15 let je redno trenirala odbojko, lani pa se je odločila, da odbojkarske copate postavi v kot. Odkar je sprejela to odločitev, je iskala novo ljubezen v športu in jo našla. To je pilates, s katerim na novo spoznava svoje sposobnosti in tako skrbi za svoje zdravje in telo. Obožuje tudi naravo in se zelo rada sprehaja po gozdu ali hodi v hribe. Veliko tudi bere in piše. Lani je tako napisala svojo prvo knjigo, za katero upa, da bo letos prišla med bralce.

Projekt miss Slovenije že nekaj let ni več zgolj lepotno tekmovanje, zato si Anja in Katja želita, da bi skozi različne dogodke pridobili veliko poznanstev, predvsem pa znanja in izkušenj, kar jima bo pomagalo pri premagovanju ovir in oblikovanju lastne osebnosti. Polfinalistke na poti do finala čakajo številni družbeno odgovorni dogodki, ko bodo lahko dokazale svoje morda še neodkrite talente.

Polfinale bo 11. maja v Loški dolini, gostitelj prireditve pa bo Hostel Ars Viva v Podcerkvi.

R. M.

Galerija