Podpisali peticijo: Zahtevajo, da se odloži rušenje nadvoza

30.1.2024 | 13:45

Krajani Benečije in Štefana zahtevajo, da se rušenje nadvoza nad nekdanjo hitro cesto mimo Trebnjega preloži, dokler ne bo tam zgrajeno novo križišče, ki bo omogočalo prometno povezavo teh dveh naselij. (Foto: R. N.)

Benečija - Prebivalci Krajevne skupnosti Štefan so ob novici, da namerava Direkcija za infrastrukturo porušiti nadvoz Benečija nad nekdanjo hitro cesto mimo Trebnjega, skočili na noge. Zahtevajo takojšnjo odložitev rušenja nadvoza, dokler tam ne bo urejeno novo križišče, ki bo omogočalo nadaljnjo prometno povezavo naselij Benečija in Štefan.

Krajani obeh naselij nadvoz uporabljajo vsak dan. Po njem ne vozijo samo avtomobili, traktorji in motorji, temveč gredo peš tudi številni sprehajalci. Kot pravi predsednik KS Štefan Dean Verbič, bi se z njegovo rušitvijo in brez sočasne gradnje novega križišča močno poslabšale življenjske razmere za marsikaterega občana. »Vse zadeve, ki so zdaj utečene, bi se čez noč spremenile,« poudarja in dodaja, da bi s tem strnjeno območje njihove krajevne skupnosti fizično razdelili na dva dela, saj bi Benečija ostala brez neposredne povezave z nekaj sto metrov oddaljenim Štefanom. Tja bi se morali ljudje peljati po drugi poti skozi Trebnje, ki je daljša za okoli 3,5 kilometra.

Rok Nose