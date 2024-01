Trk v Župelevcu in goreče saje v Kočevju

30.1.2024 | 07:00

Simbolna slika (Foto: PGE Krško)

Včeraj ob 14.49 sta v Župelevcu, občina Brežice, trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so prišli na kraj nesreče, pregledali vozila in okolico, vendar njihovo posredovanje ni bilo potrebno.

Dimniški požar

Ob 23.56 so se na Podgorski ulici v Kočevju vnele saje v dimniški tuljavi stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Kočevje so pogasili požar, pregledali okolico in odsvetovali nadaljnjo kurjenje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 11:00 do 14:30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUTORAJSKA, na izvodu LOČKA, MAJER.

Nadzorništvo Metlika obveščae, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PLANINA, na izvodu KLEČ.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. KAMENCE, izvod 1. KAMENCE;

- od 11:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUPERČVRH, izvod 2. RUPERČ VRH;

- od 9:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVOLES SOTESKA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL PRI ZBURAH 1978;

- od 8:00 do 14:00 pa tudi odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKENCE, TP MALE POLJANE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Cerina straža, nizkonapetostno omrežje – Cerina med 8:30 in 10:30 uro, na območju TP Črešnjice, nizkonapetostno omrežje – Zasap pa med 8:30 in 14:00 uro.

M. K.