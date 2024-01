V občini Brežice ta teden začenjajo gradnjo vodovoda Križe

30.1.2024 | 12:50

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Brežice - V občini Brežice ta teden začenjajo gradnjo vodovoda Križe. S projektom, vrednim 1,1 milijona evrov, nameravajo zagotoviti pitno vodo 230 uporabnikom, ki imajo težave z oskrbo v poletnih mesecih, dodatno nameravajo priključiti 91 novih uporabnikov. Z deli bodo začeli pri vrtini Močnik, izvajalo jih bo na razpisu izbrano podjetje Kostak HG Brežice.

V okviru projekta nameravajo zgradili hrbtenično omrežje vodovoda v dolžini približno 5,3 kilometra, predvideni sta tudi obnova obstoječih objektov ter izgradnja treh novih - med drugim nameravajo zgraditi vodohran Goli vrh ter raztežilnik in prečrpališče v Pečicah. Položili bodo tudi kablovode za telemetrijo za boljši nadzor nad stanjem sistema in za njegovo boljše upravljanje, so sporočili iz občine.

Dograjeni in prenovljeni vodovod bodo uporabili še za ureditev oskrbe z vodo v Pečicah in v naselju Šapole, kjer imajo še lasten vaški vodovod.

V občini Brežice sicer v zadnjem času veliko vlagajo v gradnjo in obnovo vodovodnega omrežja. Lani so skupaj z občino Bistrica ob Sotli zaključili projekt hidravlične izboljšave vodovodnega sistema, v okviru katerega so obnovili in dogradili skoraj 40 kilometrov vodovoda v obeh občinah in tako izboljšali oskrbo z vodo več kot 20.000 prebivalcem. Letos nameravajo v občini Brežice poleg vodovoda Križe obnavljati oziroma graditi še vodovode Ribnica-Gaj-Brezje, Bizeljsko in Cerklje 3. faza.

STA; M. K.