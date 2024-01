FOTO: Reševanje Andreja Štrumblja - sprejeli urgenten načrt za pomoč; pristojne službe delujejo, a neusklajeno

29.1.2024 | 14:40

Andrej Štrumbelj je zaradi bolezni že nekaj mesecev nepokreten. (Fotografije: Milan Glavonjić)

Hiša, kjer je Štrumbljevo podstrešno stanovanje.

Kočevje - Na Občini Kočevje je zjutraj na pobudo župana Vladimirja Prebiliča potekal sestanek pristojnih služb, na katerem so se dogovorili o možnih rešitvah za 59-letnega Andreja Štrumblja, ki živi v nemogočih razmerah v stanovanju na obrobju Kočevja. Dogovorili so se, da ga bodo začasno premestili na drugo lokacijo, zagotovili mu bodo tudi zdravstveno oskrbo.

Slovenske novice so namreč poročale o 59-letniku, ki živi v starem podstrešnem stanovanju, v katerem vladajo nemogoče higienske razmere. Hkrati naj bi imel številne zdravstvene težave, zaradi katerih je obležal in ne more več vstati.

Kot so sporočili iz Občine Kočevje, so na sestanku sprejeli urgenten načrt, kako pomagati moškemu. Med drugim so se dogovorili, da mu bo Zdravstveni dom Kočevje zagotovil zdravstveni pregled in redno nego oz. patronažo, zavod Jutro pa mu bo dostavljal hrano in izvajal nego.

Začasno bodo sicer Štrumblja premestili na drugo lokacijo. Vmes bo center za socialno delo prevzel izvedbo čistilne akcije v stanovanju, zdravstveni dom pa oddal vlogo za namestitev v dom starejših občanov. To vmesno obdobje bo tudi zagotovil ustrezno negovalno posteljo.

Občina bo medtem zagotovila popis del za obnovo hiše in ocenila stroške. Del stroškov za nujno sanacijo bodo pokrili iz sredstev Ustanove Županov dobrodelni sklad, glede možnosti delnega kritja sanacije in opreme se bodo povezali še z območno enoto Rdečega križa.

Na sestanku so sicer ugotovili, da je bil 59-letnik že vključen v različne oblike pomoči, pri čemer je določene oblike sam zavrnil. Osrednji vzrok, da je do nastalega položaja prišlo, pa naj bi bila neusklajenost med pristojnimi službami. "Ravno zato primeri, kot je ta, kažejo nujnost sistemskega pristopa različnih državnih in občinskih služb ter koncesionarjev, saj dobrodelni prispevki ne morejo in ne smejo nadomeščati sistemskih pomanjkljivosti in podpore," so ob tem zapisali na Občini Kočevje.

Župan Vladimir Prebilič pa je dejal: ''Ta žalostni primer nam kaže vrzeli v sistemskem urejanju skrbi za starejše, ki so pogosto prepuščeni pomoči in sočutju bližnjih ali različnih organizacij. ... V konkretnem primeru tudi vidimo, da pristojne službe sicer delujejo, a se med seboj ne povezujejo. Delujejo kot birokratski aparat – s predpisi in številkami, pozabljajo pa v središče svojega dela postaviti ljudi.''

STA; M. K.