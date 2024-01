Pijan trčil v Bršljinu; ujeli tatova akumulatorjev

29.1.2024 | 12:00

Simbolna slika (Foto: arhiv; PUNM)

V petek ob 15.30 sta v Bršljinu v Novem mestu trčila osebna avtomobila. Nesrečo je povzročil 65-letni voznik, ki je zaradi neprimerne varnostne razdalje trčil v avtomobil 34-letnega voznika, ki je zaradi zavijanja levo ustavil na vozišču. Štirje potniki v vozilu 34-letnega voznika so zaradi lažjih poškodb poiskali zdravniško pomoč, danes sporočajo s PU Novo mesto. Policisti so še ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0,66 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo, preiskavo nadaljujejo. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Pod vplivom alkohola in brez vozniške

Policisti PP Metlika so med kontrolo prometa v Podzemlju v noči na soboto zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Renult clio. Ugotovili so, da gre za 22-letnega kršitelja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. V litru izdihanega zraka je imel 0,64 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Kradla akumulatorje in pobegnila, a so ju ujeli

Krške policiste so včeraj obvestili, da naj bi na območju Gradišča pri Raki neznanci kradli akumulatorje in pobegnili z osebnim avtomobilom. Na podlagi opisa so osumljence v Grmovljah izsledili in prijeli. 42-letnemu osumljencu in prav tako 42-letni osumljenki iz Dobruške vasi so ukradene predmete zasegli in jih vrnili oškodovancu. Ovadili jih bodo na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja tatvine.

Vlomi in tatvine

V petek je med 5.30 in 8.30 na Ratežu nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

V novomeškem naselju Ob Težki Vodi je med 24. 1. in 26. 1. neznanec vlomil v delavnico ob hiši in ukradel udarni vrtalnik, varilni aparat in izdelke iz bakra in medenine. Lastnika je oškodoval za okoli 1.000 evrov.

Med 17. 1. in 28. 1. je na območju Verduna nekdo vlomil v zidanico in ukradel radijski sprejemnik, kosilnico na nitko in vrtalni stroj. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za 1.300 evrov.

Na Šalijevi ulici v Novem mestu je med 26. 1. in 28. 1. nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v hišo, odnesel je denar in zlatnino. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 3.200 evrov škode.

V noči na nedeljo je na območju Velikega Gabra neznanec vlomil v objekt, pregledal prostore ukradel denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2.000 evrov škode. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 26. 1. in 29. 1. 2024 posredovali v 214. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 628 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 30 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 21. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. Trebanjski policisti so zaščitili žrtev nasilja v družini in 48-letnemu nasilnežu izrekli ukrep prepovedi približevanja. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, groženj, poškodovanja tuje stvari, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev, sprožitev signalno varnostnih naprav in nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.