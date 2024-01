Grmu zdaj končno kaže bolje

Novo mesto - 5. decembra je minilo eno leto, odkar je odstopil dolgoletni direktor zavoda Grm Novo mesto – centra biotehnike in turizma, Tone Hrovat, in je svet zavoda za vršilko dolžnosti direktorice imenoval Mojco Špec Potočar. Razlog za odstop je bila najhujša kriza šole v zadnjih treh desetletjih, odkar je Hrovat postal ravnatelj tedanje Kmetijske šole Grm, predhodnice centra. Mojca Špec Potočar je takrat dobila nalogo izvesti sanacijo zavoda in po enem letu je že videti luč na koncu tunela.

Leto dni po zamenjavi vodstva jim je uspelo od ministrstva dobiti denar za pokritje izgube iz leta 2022 – Za gradnjo nove stavbe na mestu pogorele prodajajo stanovanja in kombajne – Nov program mehanik kmetijskih in delovnih strojev

